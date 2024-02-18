Биолог Созыкин: регулярное употребление растворимого кофе ведет к болезням органов ЖКТ

«Зачастую растворимый кофе изготавливается из бракованных и некондиционных зерен самых дешевых сортов. Практически полезных веществ там весьма мало», - заметил эксперт.

«У людей, которые регулярно употребляют растворимый и особенно пакетированный кофе, высока вероятность возникновения эрозивного гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, острого и хронического панкреатита; возможна также стимуляция выхода камней из желчного пузыря, если они уже имеются в анамнезе», - предостерег специалист.

Биолог Созыкин сообщил в интервью « Известиям », что растворимый кофе не является тотально вредным напитком. В процессе его изготовления происходит выделение эфирных масел, которые являются мощными антиоксидантами и обладают способностью бороться с опасным для организма окислительным стрессом, воспалением.Однако биохимический анализ такого кофе свидетельствует о его существенных недостатках, заявил Созыкин.В частности, растворимый кофе содержит очень небольшую концентрацию кофеина, но при том может быть насыщен теобромином – веществом, провоцирующим сонливость. Особенно высокой дозировкой теобромина отличается кофе, который продается расфасованным в пакетики «три в одном».Кроме того, их состав может включать наличие отдушек, усилителей вкуса и запаха, сахара, растительных добавок, ароматизаторов, красителя. Эти компоненты при частом или постоянном употреблении могут серьезно вредить системе пищеварения, вести к болезням органов ЖКТ.Он добавил, что употреблять растворимый кофе можно при условии его высокого качества, надлежащего содержания кофеина, отсутствия вредных искусственных добавок. По словам Созыкина, сегодня при желании можно узнать, какие компании предлагают потребителям такой кофе, а какие – небезопасный, информацию об этом содержат специализированные сайты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, насколько полезно употреблять при простуде мед

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.