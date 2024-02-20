Онколог Сулиманов назвал несколько действенных способов защититься от рака
Врач-онколог Магомед Сулиманов назвал отказ от курения, физическую активность и прививки в числе действенных мер защиты от развития рака.
Онколог Сулиманов заявил «Газете.Ru»:
«Есть несколько действенных способов, помогающих снизить риски опухолевых процессов в организме. У многих людей есть шансы избежать онкологических заболеваний, если они откажутся от вредных привычек и начнут вести здоровый образ жизни».
Одним из таких действенных способов защититься от рака врач назвал отказ от курения, которое является непосредственным канцерогеном как минимум 10 видов рака, включая (помимо рака легкого) опухоли печени и поджелудочной железы.
«Кроме активных курильщиков большому риску подвержены также и пассивные курильщики», - предостерег онколог.
Сулиманов добавил, что для защиты от развития рака также важно не поддаваться чрезмерному воздействию активного ультрафиолета и оберегать кожу от избыточного загара, помимо того – достаточно двигаться, быть физически активным человеком.
«150 минут умеренной нагрузки в неделю или 75 минут активных тренировок помогают значительно снизить риски колоректального рака, простаты, поджелудочной железы, пищевода», - констатировал онколог.
Специалист обратил внимание на то, что канцерогенное влияние на организм могут оказывать вирусные инфекции и вирусы, и порекомендовал для их профилактики делать прививки. Вдобавок для усиления противораковой защиты организма полезен отказ от алкоголя и здоровый рацион. По словам Суиманова, употребление овощей, зелени, птицы и рыбы, богатой омега-3 жирными кислотами способствует снижению воспаления, которое активизирует мутационные процессы, ведущие к появлению рака.
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Магомед Сулиманов
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врач-онколог
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