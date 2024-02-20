Онколог Сулиманов назвал несколько действенных способов защититься от рака

«Есть несколько действенных способов, помогающих снизить риски опухолевых процессов в организме. У многих людей есть шансы избежать онкологических заболеваний, если они откажутся от вредных привычек и начнут вести здоровый образ жизни».

«Кроме активных курильщиков большому риску подвержены также и пассивные курильщики», - предостерег онколог.

«150 минут умеренной нагрузки в неделю или 75 минут активных тренировок помогают значительно снизить риски колоректального рака, простаты, поджелудочной железы, пищевода», - констатировал онколог.

Онколог Сулиманов заявил « Газете.Ru »:Одним из таких действенных способов защититься от рака врач назвал отказ от курения, которое является непосредственным канцерогеном как минимум 10 видов рака, включая (помимо рака легкого) опухоли печени и поджелудочной железы.Сулиманов добавил, что для защиты от развития рака также важно не поддаваться чрезмерному воздействию активного ультрафиолета и оберегать кожу от избыточного загара, помимо того – достаточно двигаться, быть физически активным человеком.Специалист обратил внимание на то, что канцерогенное влияние на организм могут оказывать вирусные инфекции и вирусы, и порекомендовал для их профилактики делать прививки. Вдобавок для усиления противораковой защиты организма полезен отказ от алкоголя и здоровый рацион. По словам Суиманова, употребление овощей, зелени, птицы и рыбы, богатой омега-3 жирными кислотами способствует снижению воспаления, которое активизирует мутационные процессы, ведущие к появлению рака.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каком случае камни в желчном пузыре могут привести к раку

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