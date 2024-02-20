Эндокринолог Фатеева: затруднения при глотании могут возникать из-за рака щитовидной железы

«По мере роста опухоли недуг может вызывать такие признаки, как отек шеи, изменение голоса и затруднения при глотании», - уточнила Анастасия Фатеева.

Кашель. Необходимо обращаться к врачу и обследоваться, если появляется кашель, который нельзя объяснить простудой, и который не проходит длительное время.

Одышка. Проблемы с дыханием тоже могут появляться, когда образование в железе становится крупным, начинает задевать трахею.

«Важный метод диагностики и профилактики рака щитовидной железы – регулярные осмотры у врача. Проведение УЗИ щитовидной железы и шеи, а также поддержание здорового образа жизни имеют первостепенное значение», - предупредила врач.

Эндокринолог Фатеева отметила в комментарии для NEWS.ru , что рак щитовидной железы после своего возникновения может долго оставаться бессимптомным. Однако растущая опухоль способствует появлению некоторых изменений: в частности, из-за нее могут возникать затруднения при глотании.Что еще может указывать на опухоль щитовидной железы?Точная причина неизвестна, однако определенные факторы увеличивают риск возникновения опухоли. Например, этот риск повышается, если проблемы с щитовидкой имеются кого-то из родителей, либо брата или сестры.Тиреоидит (хроническое воспаление железы_ – еще один фактор развития онкологического процесса.Рак щитовидной железы может быть обнаружен у представителей любого пола в любом возрасте, но все же статистически чаще всего он встречается у женщин.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом-онкологом Магомедом Сулимановым были названы действенные способы защитить организм от появления рака

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