Невролог Куваев: тремор далеко не всегда говорит о болезни Паркинсона
Врач-невролог Валерий Куваев: причиной тремора не всегда бывает патология.
Когда речь заходит о треморе, многие представляют трясущиеся руки, но на самом деле он возникает не только в конечностях.
«Тремор – это стойкое ритмичное и быстрое дрожание частей тела. Его вызывает быстрое переключение тонуса противоположных мышц. Тремор может быть не только рук, но и головы, челюсти, голоса, ног», - рассказал невролог Куваев «Вечерней Москве».
Специалист отметил, что такое мышечное дрожание в норме присуще практически всем, но оно остается незаметным, поскольку является мелким и быстрым. Заметным тремор делают некоторые факторы – например, в виде переутомления, стресса, тревожности, употребления кофеина.
«В основном тремор – это продукт работы нервной системы, в норме и при патологии. В некоторых случаях причиной тремора может быть избыток некоторых микроэлементов, например меди в результате нарушения ее обмена», - уточнил Валерий Куваев.
Невролог пояснил, что тремор далеко не всегда говорит о болезни Паркинсона. Даже если взять паркинсонизм, то его ключевым симптомом является как раз не мышечное дрожание, а, наоборот, скованность мышц.
Что может усиливать тремор – это заболевания щитовидной железы, прием лекарств. Злоупотребление алкоголем вопреки устоявшемся стереотипу – отнюдь не частая его причина.
С возрастом вероятность того, что тремор станет более заметен, – повышается. Но все же считать его только старческим симптомом нельзя, в молодом возрасте явный тремор возможен тоже.
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Валерий Куваев
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врач-невролог
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