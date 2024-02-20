Диетолог Редина: употребление целого ряда продуктов и напитков вызывает сердечную аритмию

«Сердечная аритмия – это нарушение ритма и частоты сердечных сокращений. Ее может спровоцировать употребление целого ряда продуктов и напитков», - поделилась специалист с « Вечерней Москвой ».

«Употребление спиртных напитков чаще трех раз в неделю и в большом количестве может вызвать нарушение сердечного ритма», - предостерегла врач.

«Переедание сладкой и соленой пищей увеличивает нагрузку на сердце и провоцирует его усиленную работу, из-за которой может развиться аритмия», - проинформировала эксперт.

Диетолог Редина рассказала, что продукты и напитки, способные вызывать сердечную аритмию, употребляются многими людьми практически ежедневно.По словам Ольги Рединой, к продуктам, вызывающим сердечную аритмию, в первую очередь относится кофеин. Медик посоветовала взрослым людям контролировать его количество в своем рационе – особенно при наличии хронических проблем с сосудами. Одними из самых опасных в плане риска аритмии напитков с кофеином диетолог считает энергетики.Кроме того, провокатором сердечной аритмии может оказаться алкоголь.Также Редина порекомендовала с осторожностью употреблять шоколад. В нем содержатся теобромин и фенилэтиламин (вещества из какао), способные усиливать ритм сердца.Вдобавок на сердцебиение может влиять еда, в которой много жиров и специй, включая сахар и соль.Редина заметила, что появление учащенного сердцебиения после употребления отдельных продуктов – это серьезный повод для обращения к врачу. Возможно, он сочтет нужным проверить сердце или скорректировать повседневный рацион.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Виктория Фисюк посоветовала женщинам в период менопаузы придерживаться питания с ограничением быстрых углеводов

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.