Врач Кашух: повышенный голод и ухудшение зрения могут указывать на предиабет

«В норме содержание сахара (глюкозы) в крови натощак составляет от 3,3 до 5,5 ммоль/л. О преддиабете говорят, если уровень повышается до 5,6-6,9 ммоль/л, о сахарном диабете — выше 7,0 ммоль/л».

«Если объективных причин для сильной жажды нет, то есть человек не находится в жарком климате, не злоупотребляет солью, алкоголем и кофеином, это тревожный звоночек», - подчеркнула медик.

«Нестабильный уровень сахара в крови напрямую влияет на настроение и нередко приводит к раздражительности».

Врач Кашух сообщила в беседе с Pravda.Ru , что предиабет является состоянием, при котором уровень сахара в крови является повышенным, хотя диабет еще не развился.По словам Кашух, наиболее типичным признаком повышенного сахара в крови (гипергликемии) является постоянно ощущаемая человеком жажда вкупе с учащенным мочеиспусканием.Также указывать на предиабет могут повышенная слабость, быстро возникающая утомляемость. Подобное утомление – сигнал того, что глюкоза не расходуется клетками организма как должна, а вместо этого скапливается в крови. Также в этом случае человек может ощущать повышенный аппетит и голод, который плохо утоляется приемами пищи.Помимо этого, предупредила Кашух,Еще одним признаком, который указывает на гипергликемию и предиабет, является ухудшение зрения, когда картинка в глазах словно мутнеет и становится размытой. Зачастую подобную проблему списывают на рутинное переутомление глаз из-за работы.Также Кашух посоветовала обращать внимание на то, как быстро регенерирует кожа при случайных повреждениях. В случае предиабета ее заживление происходит очень медленно.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами проявляется нехватка в организме разных витаминов и микроэлементов.

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