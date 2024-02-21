Терапевт Якушкина: молочные продукты относятся к наиболее сильным аллергенам
Врач-терапевт Светлана Якушкина: продукты бывают аллергенными в разной степени – слабой, средней и сильной.
Терапевт Якушкина сообщила в разговоре с «Газетой.Ru», что пищевая аллергия, начинающаяся в детстве, обычно остается на всю жизнь.
«У людей с пищевой аллергией при встрече с аллергеном вырабатываются антитела, что приводит к различным симптомам: рвота, крапивница, головокружение, кашель, отек горла, нарушение дыхания, приступ астмы и другое», - пояснила медик.
Якушкина отметила, что аллергические реакции может вызвать употребление практически любого продукта, но одна и та же пища у разных людей усваивается по-разному – возникнет или нет аллергия в конечном счете, зависит от разных факторов. В частности, от особенностей работы иммунной системы конкретного организма, наследственности или от того, насколько сильным аллергеном является продукт. По словам эксперта, аллергенность различается по степени: слабая, средняя или сильная.
Терапевт предупредила: к наиболее сильным аллергенам относятся молочные продукты.
«Наиболее сильными аллергенами являются: коровье молоко и молочные продукты, которые содержат около 20 белков; рыба и морепродукты (речная рыба менее аллергенна, чем морская), яйца (преимущественно белок, в редких случаях желток)».
Какие еще продукты являются сильными аллергенами?
- Орехи и арахис;
- Грибы;
- Мед;
- Куриное мясо;
- Цитрусовые;
- Красные ягоды;
- Красные и желтые овощи;
- Кофе, шоколад и какао;
- Зерновые продукты.
«Если говорить о профилактике развития пищевой аллергии, то ее необходимо начинать с беременной мамы, которая должна соблюдать гипоаллергенную диету до конца лактации и осуществлять продолжительное грудное вскармливание», - поделилась мнением врач.
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Светлана Якушкина
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врач-терапевт высшей категории
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