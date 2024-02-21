Терапевт Якушкина: молочные продукты относятся к наиболее сильным аллергенам

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молоко и печенье

Врач-терапевт Светлана Якушкина: продукты бывают аллергенными в разной степени – слабой, средней и сильной.

Терапевт Якушкина сообщила в разговоре с «Газетой.Ru», что пищевая аллергия, начинающаяся в детстве, обычно остается на всю жизнь.

«У людей с пищевой аллергией при встрече с аллергеном вырабатываются антитела, что приводит к различным симптомам: рвота, крапивница, головокружение, кашель, отек горла, нарушение дыхания, приступ астмы и другое», - пояснила медик.

Якушкина отметила, что аллергические реакции может вызвать употребление практически любого продукта, но одна и та же пища у разных людей усваивается по-разному – возникнет или нет аллергия в конечном счете, зависит от разных факторов. В частности, от особенностей работы иммунной системы конкретного организма, наследственности или от того, насколько сильным аллергеном является продукт. По словам эксперта, аллергенность различается по степени: слабая, средняя или сильная.

Терапевт предупредила: к наиболее сильным аллергенам относятся молочные продукты.

«Наиболее сильными аллергенами являются: коровье молоко и молочные продукты, которые содержат около 20 белков; рыба и морепродукты (речная рыба менее аллергенна, чем морская), яйца (преимущественно белок, в редких случаях желток)».

Какие еще продукты являются сильными аллергенами?
  • Орехи и арахис;
  • Грибы;
  • Мед;
  • Куриное мясо;
  • Цитрусовые;
  • Красные ягоды;
  • Красные и желтые овощи;
  • Кофе, шоколад и какао;
  • Зерновые продукты.
«Если говорить о профилактике развития пищевой аллергии, то ее необходимо начинать с беременной мамы, которая должна соблюдать гипоаллергенную диету до конца лактации и осуществлять продолжительное грудное вскармливание», - поделилась мнением врач.

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Светлана Якушкина
Светлана Якушкина
Здоровье
врач-терапевт высшей категории
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Теги : пищевая аллергия, аллергены, Светлана Якушкина
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