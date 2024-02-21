Терапевт Якушкина: молочные продукты относятся к наиболее сильным аллергенам

«У людей с пищевой аллергией при встрече с аллергеном вырабатываются антитела, что приводит к различным симптомам: рвота, крапивница, головокружение, кашель, отек горла, нарушение дыхания, приступ астмы и другое», - пояснила медик.

«Наиболее сильными аллергенами являются: коровье молоко и молочные продукты, которые содержат около 20 белков; рыба и морепродукты (речная рыба менее аллергенна, чем морская), яйца (преимущественно белок, в редких случаях желток)».

Орехи и арахис;

Грибы;

Мед;

Куриное мясо;

Цитрусовые;

Красные ягоды;

Красные и желтые овощи;

Кофе, шоколад и какао;

Зерновые продукты.

«Если говорить о профилактике развития пищевой аллергии, то ее необходимо начинать с беременной мамы, которая должна соблюдать гипоаллергенную диету до конца лактации и осуществлять продолжительное грудное вскармливание», - поделилась мнением врач.

Терапевт Якушкина сообщила в разговоре с « Газетой.Ru », что пищевая аллергия, начинающаяся в детстве, обычно остается на всю жизнь.Якушкина отметила, что аллергические реакции может вызвать употребление практически любого продукта, но одна и та же пища у разных людей усваивается по-разному – возникнет или нет аллергия в конечном счете, зависит от разных факторов. В частности, от особенностей работы иммунной системы конкретного организма, наследственности или от того, насколько сильным аллергеном является продукт. По словам эксперта, аллергенность различается по степени: слабая, средняя или сильная.Терапевт предупредила: к наиболее сильным аллергенам относятся молочные продукты.Какие еще продукты являются сильными аллергенами?Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может влиять на женский организм употребление пива

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