Врач Тарадеева: симптомами реакции организма на солнце могут быть отек и тошнота

«В первую очередь это фотодерматит, возникающий при взаимодействии ультрафиолета с некоторым веществом на коже и в коже – например, духами, косметическими средствами, лекарственными препаратами, - поделилась специалистка с «Газетой.Ru».

«Реакция может выражаться общим отеком, нередко наблюдаются тошнота, повышенный пульс, головокружение и слабость».

Врач Тарадеева проинформировала в интервью, каким образом может проявляться реакция на солнце. Медик объяснила, что прежде всего свидетельством такой реакции становятся кожные образования, возникающие из-за взаимодействия ультрафиолетовых лучей с некоторыми веществами.Тарадеева добавила, что реакция организма на солнце может остро проявляться из-за употребления алкоголя или, острой пищи, некоторых овощей.Говоря о симптомах такой реакции, медик отметила, что помимо кожных проблем (краснота, жжение, зуд, шелушение, высыпания), могут наблюдаться явления общего ухудшения самочувствия. В частности, уточнила эксперт, симптомами реакции организма на солнце могут быть отек и тошнотаВрач заявила , что некоторые люди подвергаются более высокому риску пострадать от нежелательной реакции на солнце – например, светлокожие, а также беременные женщины.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сильная потливость может возникать из-за эндокринных патологий.

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