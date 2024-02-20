Врач Умнов: пристрастие к пиву грозит женщинам опасными гормональными изменениями

«Пиво у женщин нарушает гормональный фон, из-за чего возникают проблемы с лишним весом, развиваются гинекологические заболевания», - сказал Умнов NEWS.ru

«Вероятность получить рак молочных желёз и половых органов увеличивается вдвое», - предупредил Умнов рьяных любительниц пенного напитка.

Врач Умнов предупредил, что пристрастие к пиву грозит женщинам опасными гормональными изменениями. Последствием таких изменений могут стать нежелательные мужеподобные внешние преобразования – появление лишнего веса, расширение талии и увеличение живота, более низкий голос, волосы на теле. Вдобавок на лице разрушаются капилляры, что ухудшает вид кожи и усиливает визуальный эффект старения.Медик добавил, что пристрастие к пиву способно влиять на менструальный цикл у взрослых женщин, способствовать прекращению месячных. Другим его последствием может быть бесплодие, высокий риск выкидыша при беременности.Одним из самых опасных свойств пива для женского организма врач считает влияние напитка на его подверженность раку.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает женщинам сохранять привлекательность и здоровье в период менопаузы.

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