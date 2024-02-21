Дерматолог Кузьмина: проверке на рак подлежат плоские темные образования

«Внимание нужно обращать на плоские, темные, ассиметричные образования. Для диагностики рекомендуется использовать правило АВСДЕ: А — асимметрия; В — резкий, неровный край; С — много цветов в одном образовании (более трех или пяти); Д — диаметр более 6–10 миллиметров; Е — эволюция (динамика по симметрии, краю, цвету, диаметру)», - рассказала Кузьмина « Вечерней Москве ».

«Мало кто обращает внимание на розовые пятна с шелушением, корочками, мелкими ранками, периодически заживающими самостоятельно или якобы под действием кремов», - поделилась Кузьмина.

Дерматолог Кузьмина посоветовала людям с большим количеством родинок и пятен время от времени посещать специалиста – такая особенность кожи связана с предрасположенностью к меланоме, которая является наиболее опасным из-за своей активности видом рака кожи. В некоторых случаях меланома развивается в местах уже имеющихся родинок, но чаще она возникает как самостоятельное образование.Специалист отметила, что к врачам пациенты склонны обращаться, замечая у себя узловое образование, однако проверке на рак подлежат прежде всего плоские темные пятна.Она обратила внимание на то, что рак кожи бывает не только меланомой. Существуют также базалиома и плоскоклеточный рак. Этим типам рака кожи свойственно очень меденное развитие. Их начало – это обычно появление безобидных с виду пятнышек на коже, которые не вызывают у людей обеспокоенности, обрабатываются какими-то кремами.Медик добавила, что базалиома и плоскоклеточный рак располагаются главным образом на участках головы, шеи, кистей, предплечий.Самым значимым фактором, влияющим на возникновение онкологических заболеваний кожи, дерматолог назвала воздействие ультрафиолета. В случае меланомы это могут быть ожоги кожи, полученные человеком еще в детстве.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие анализы помогают выявить рак на его ранней стадии.

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