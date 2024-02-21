Терапевт Жито назвал анализы для выявления рака на ранней стадии

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анализы

Терапевт Алексей Жито: общий анализ крови, а также анализы мочи и кала могут давать подсказку о наличии раковой опухоли.

Терапевт Жито назвал в комментарии для NEWS.ru анализы, необходимые для выявления рака на ранней стадии. Одним из них является диспансеризация, включая общий анализ крови. Он показывает общее количество эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов, остальных кровяных клеток. Если показатели их содержания отклоняются от нормы (увеличиваются или снижаются), это может свидетельствовать о наличии новообразования.

Кроме того, при некоторых видах рака в крови повышается уровень сахара.

Еще один вид анализов, полезных для выявления рака на ранней стадии, – биохимия крови.

«Для выявления рака проводится биохимический анализ крови. При этом могут наблюдаться изменения состава крови по форме АЛТ, АСТ, креатинина, мочевины, билирубина и других показателей», - уточнил Алексей Жито.

Другие анализы, позволяющие заподозрить развитие онкологического процесса:
  • УЗИ органов брюшной полости;
  • УЗИ почек;
  • УЗИ щитовидной железы;
  • Гастро- и колоноскопия;
  • Рентген грудной клетки;
  • Общие анализы мочи и кала;
  • Гинекологические мазки (для женщин).
Ранее портал MedikForum.ru писал о неспецифических симптомах, возникающих при развитии рака щитовидной железы.

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Алексей Жито
Алексей Жито
Здоровье
врач-терапевт
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Теги : диагностика рака, анализы, Алексей Жито
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