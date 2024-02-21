Врач Ахъяруллина ответила, каким давлением проявляется гипертонический криз

«Колебания даже на 40 миллиметров ртутного столба в течение суток нормальны», - сообщила медик в комментарии prufy.ru

«Главным клиническим признаком гипертонического криза является быстрое повышение артериального давления сверх предельно допустимых значений (200/120), сопровождающееся нарастающими по интенсивности загрудинными болями, или стабильно высокое АД на уровне 180/110», - ответила Гульназ Ахъяруллина.

сильная боль в груди и голове,

затрудненное дыхание, одышка,

судороги,

замешательство,

помутнение в глазах, нечеткость зрения,

сильное беспокойство,

тошнота, рвота.

Пострадавшему не следует совершать резкие движения во избежание притока крови к мозгу и риска инсульта.

В помещении нужно открыть окно, чтобы впустить свежий воздух.

Пострадавшему нужно помочь принять полусидячее положение – так кровоток в его теле будет адекватным, облегчится дыхание.

Если человеку уже рекомендовались ранее лекарства для снижения АД, можно принять, но так, чтобы давление не снижалось слишком резко.

«Безопасным считается снижение уровня АД на 20-30 мм ртутного столба в час. Больше – уже угрожает жизни», - предупредила эксперт.

Врач Ахъяруллина рассказала, что артериальное давление не является чем-то постоянным – оно возрастает после приема пищи или физических нагрузок, волнения.Ахъяруллина подчеркнула, что люди, замечающие у себя повышенное АД, не должны заниматься самолечением и принимать какие-то препараты по совету знакомых. Консультироваться о возможной гипертонии необходимо исключительно с врачом, а при назначенной им терапии следовать всем озвученным рекомендациям.Специалист объяснила, в каком случае повышенное давление требует оперативных действий и вызова скорой помощи. Речь идет о таком патологическом состоянии как гипертонический криз, при котором показатели артериального давления могут достигать критически высоких отметок тонометра.Внешние признаки гипертонического криза::Что делать в обстоятельствах гипертонического криза после вызова скорой помощи?Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что болезням сердца в большой степени подвержены обладатели фигуры «яблоко»

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