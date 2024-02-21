Кардиолог Фомичева: отложения жира на талии создают угрозу для сердца

«У людей с избыточным весом с типом фигуры «яблоко» риск возникновения заболеваний сердца намного выше, чем у людей с типом фигуры «груша», - заявила врач в комментарии РИАМО

Кардиолог Фомичева предупредила, что отложения жира на талии создают угрозу для сердца: люди с таким типом жироотложения, в большей степени подвергаются атеросклерозу и заболеваниям сердечно-сосудистой системы.Анастасия Фомичев объяснила, что лишний жир на талии и животе часто означает, что происходит накопление висцерального жира. Данный тип жировой ткани обладает метаболической активностью, при наличии жировых отложений на талии у человека как правило имеется повышенный уровень холестерина и подверженность инсулинорезистентности. Эти проблемы оказывают серьезное негативное влияние на сосуды и сердце, на вероятность появления их патологий.Какое жироотложение на талии считается критическим? У мужчин об этом говорит объем талии больше 94 см., у женщин – больше 80 cм. Кардиолог подчеркнула, что для профилактики лишнего жира следует придерживаться ключевых правил здорового образа жизни – следить за качеством и калорийностью питания, быть физически активным человеком.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что повышенная раздражительность может быть признаком гипертонии

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