Кардиолог Фомичева: отложения жира на талии создают угрозу для сердца
Врач-кардиолог Анастасия Фомичева: жир, который откладывается на талии и делает фигуру «яблоком», более активный метаболически.
Кардиолог Фомичева предупредила, что отложения жира на талии создают угрозу для сердца: люди с таким типом жироотложения, в большей степени подвергаются атеросклерозу и заболеваниям сердечно-сосудистой системы.
«У людей с избыточным весом с типом фигуры «яблоко» риск возникновения заболеваний сердца намного выше, чем у людей с типом фигуры «груша», - заявила врач в комментарии РИАМО.
Анастасия Фомичев объяснила, что лишний жир на талии и животе часто означает, что происходит накопление висцерального жира. Данный тип жировой ткани обладает метаболической активностью, при наличии жировых отложений на талии у человека как правило имеется повышенный уровень холестерина и подверженность инсулинорезистентности. Эти проблемы оказывают серьезное негативное влияние на сосуды и сердце, на вероятность появления их патологий.
Какое жироотложение на талии считается критическим? У мужчин об этом говорит объем талии больше 94 см., у женщин – больше 80 cм. Кардиолог подчеркнула, что для профилактики лишнего жира следует придерживаться ключевых правил здорового образа жизни – следить за качеством и калорийностью питания, быть физически активным человеком.
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Анастасия Фомичева
Здоровье
врач-кардиолог
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