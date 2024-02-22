Терапевт Иванова: обморок говорит о нарушении кровоснабжения головного мозга
Врач-терапевт Ксения Иванова назвала заболевания, которые могут проявляться внезапным обмороком.
Терапевт Иванова констатировала в комментарии NEWS.ru, что происходящий у человека обморок говорит о нарушении кровоснабжения головного мозга.
«У внезапного обморока одна основная причина – нарушение кровоснабжения головного мозга», - заявила врач.
Иванова уточнила, что подобная проблема с мозгом может быть следствием процессов, ассоциированных с различными патологиями. Медик перечислила патологические состояния, способные ухудшать поступающий к мозгу кровоток:
- Заболевания сосудов и сердца;
- Интоксикация (отравление);
- Понижение артериального давления вследствие метеочувствительности или употребления лекарств;
- Эпилепсия;
- Анемия;
- Гипогликемия (значительное снижение уровня сахара в крови);
- Кровопотеря;
- Сильная боль, болевой шок.
«Стресс, долгое нахождение в душном помещении или на жаре, а также продолжительное стояние без движения тоже могут спровоцировать обморок», - добавила специалист.
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Ксения Иванова
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