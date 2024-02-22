Терапевт Иванова: обморок говорит о нарушении кровоснабжения головного мозга

«У внезапного обморока одна основная причина – нарушение кровоснабжения головного мозга», - заявила врач.

Заболевания сосудов и сердца;

Интоксикация (отравление);

Понижение артериального давления вследствие метеочувствительности или употребления лекарств;

Эпилепсия;

Анемия;

Гипогликемия (значительное снижение уровня сахара в крови);

Кровопотеря;

Сильная боль, болевой шок.

«Стресс, долгое нахождение в душном помещении или на жаре, а также продолжительное стояние без движения тоже могут спровоцировать обморок», - добавила специалист.

Терапевт Иванова констатировала в комментарии NEWS.ru , что происходящий у человека обморок говорит о нарушении кровоснабжения головного мозга.Иванова уточнила, что подобная проблема с мозгом может быть следствием процессов, ассоциированных с различными патологиями. Медик перечислила патологические состояния, способные ухудшать поступающий к мозгу кровоток:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, каким может быть давление при гипертоническом кризе.

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