Врач Мойсенко: содержащие жир продукты опасно греть в микроволновке

101 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/casual-girl-using-microwave-to-heat-cup_1868083.htm#fromView=search&page=1&position=1&uuid=5166084d-8454-4a38-8a61-5347d8e6a69b
разогревание в микроволновке

Врач-диетолог Римма Мойсенко: СВЧ-излучение  микроволновок способно менять структуру содержащихся в продуктах жиров, делая их вредными для организма.

Врач Мойсенко предупредила в беседе с радио Sputnik, что содержащие жир продукты опасно греть в микроволновке.

«Продукты, содержащие жиры, опасно греть в микроволновке. Микроволновка – это разогревание с помощью микроволн, которые воздействуют на молекулы и могут менять химическую структуру жиров», - констатировала медик.

По словам Мойсенко, разогрев в микроволновой печи натуральных жиров провоцирует их преобразование в трансжиры. В частности, сказала врач, неблагоприятное химическое изменение происходит с животными жирами молока, которое разогревается таким образом.

«В микроволновке нельзя греть молоко, это касается и молочка для детского питания», - предостерегла Мойсенко.

Что еще  опасно греть в микроволновке – это фастфуд. Специалист пояснила, что трансжиры, которые присутствуют в нем, при разогреве в такой печке начинают видоизменяться вплоть до образования токсичных молекул.

«Углеводы, например, хлеб или крупы без жира, можно разогревать», – поделилась эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты следует употреблять в пищу для роста и развития мышечной массы.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Римма Мойсенко
Римма Мойсенко
Здоровье
врач-диетолог, кандидат медицинских наук
Читать MedikForum.ru в
Названы продукты, которые опасно разогревать в микроволновке
Врач предупредила об опасности микроволновки для маленьких детей
Ученые рассказали, что чай перед употреблением нужно греть в микроволновке
Теги : микроволновая печь, опасность для здоровья, Римма Мойсенко
Терапевт Романенко предупредила об опасности низкого уровня гемоглобина
Врач Байрамукова: вызывать мешки под глазами могут болезни и гормональный дисбаланс
Врач Мойсенко: содержащие жир продукты опасно греть в микроволновке