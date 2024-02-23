Врач Мойсенко: содержащие жир продукты опасно греть в микроволновке

«Продукты, содержащие жиры, опасно греть в микроволновке. Микроволновка – это разогревание с помощью микроволн, которые воздействуют на молекулы и могут менять химическую структуру жиров», - констатировала медик.

«В микроволновке нельзя греть молоко, это касается и молочка для детского питания», - предостерегла Мойсенко.

«Углеводы, например, хлеб или крупы без жира, можно разогревать», – поделилась эксперт.

Врач Мойсенко предупредила в беседе с радио Sputnik , что содержащие жир продукты опасно греть в микроволновке.По словам Мойсенко, разогрев в микроволновой печи натуральных жиров провоцирует их преобразование в трансжиры. В частности, сказала врач, неблагоприятное химическое изменение происходит с животными жирами молока, которое разогревается таким образом.Что еще опасно греть в микроволновке – это фастфуд. Специалист пояснила, что трансжиры, которые присутствуют в нем, при разогреве в такой печке начинают видоизменяться вплоть до образования токсичных молекул.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты следует употреблять в пищу для роста и развития мышечной массы.

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