Диетолог Микитюк: набрать мышечную массу помогут продукты животного происхождения

«Лучшие продукты для набора мышечной массы животного происхождения: говядина (высококачественный белок, железо, цинк, витамины группы В), курица (важна при поддержании и восстановлении мышц, нужна для здоровья костей и поддержания веса), творог, молоко, рыба (богата омега-3 жирными кислотами), куриные яйца (высококачественный белок, девять незаменимых аминокислот, полезные жиры и витамин D), - проинформировала Людмила Микитюк.

Диетолог Микитюк заявила в комментарии NEWS.ru о том, что набрать мышечную массу эффективно помогают продукты животного происхождения. Эти продукты содержат много белка, витаминов, микроэлементов и жирных кислот, способствующих развитию и укреплению мышечных волокон.Поддержание мышечной массы – один из лучших способов сохранить здоровье в старости. Укрепление мышц, которые с возрастом склонны слабеть, терять объем и плотность, помогает выглядеть и чувствовать себя моложе, а также может добавить дополнительные годы к жизни. Со снижением мышечной силы при старении связаны увеличенные риски падений и инвалидности, а в некоторых случаях и преждевременной смерти. Чем крепче физически будут пожилые люди, тем более высоким окажется качество их жизни, утверждают ученые.Вдобавок хорошо развитые, тренированные мышцы означают лучший метаболизм и более высокий расход калорий. Такие мышцы даже во время отдыха продолжают сжигать калории – это связано с тем, что мышечная ткань требует постоянного оборота белков, чтобы сохранить ее неповрежденной. Таким образом, укрепление мышц защищает от ожирения, помогает сохранять стройность с возрастом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сельдь и скумбрия помогают избежать появления тромбоза

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