Названы продукты, которые опасно разогревать в микроволновке

Свекла содержит ряд нитратов, которые в целом благотворно влияют на организм. Но после нагревания в микроволновке они превращаются в токсичные вещества. Аналогичный процесс наблюдается с картофелем и содержащимся в нём крахмалом.Медики утверждают, что яйца вообще нельзя готовить или разогревать в микроволновке, поскольку это может быть смертельно опасным. Это касается и курицы из-за высокого содержания белка. Микроволновые волны полностью изменяют его структуру и делают его опасным для человека.Грибы - это уникальный продукт, который содержит вещества растительного и животного происхождения. Из-за этих сочетаний их нельзя доводить до готовности или греть в микроволновке.