Терапевт Романенко предупредила об опасности низкого уровня гемоглобина

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анализ крови

Врач-терапевт Татьяна Романенко: низкий уровень гемоглобина означает нехватку кислорода в организме.

Терапевт Романенко предупредила об опасности низкого уровня гемоглобина – эта проблема возникает при развитии анемии.

«При анемии в крови снижается уровень гемоглобина, в результате чего от недостатка кислорода страдают все органы и системы организма», - цитирует врача «Доктор 24».

Специалист напомнила, что гемоглобин является основным компонентом эритроцитов, он ответствен за перенос кислорода по телу и его доставку к органам. Низкий уровень гемоглобина говорит о возможном кислородном голодании организма.

«Если гемоглобин меньше 60, это уже непосредственно угроза жизни больного. Может быть летальный исход», - предостерегла терапевт.

Как понять, что гемоглобин – низкий: симптомы. По словам Романенко, относительно небольшой дефицит гемоглобина проявляется следующими признаками::
  • Усталость;
  • Слабость;
  • Низкая работоспособность;
  • Плохое настроение.
Когда возникает тяжелая анемия со значительным снижением уровня гемоглобина, недомогание и слабость становятся существенными.

«Человек даже не может встать с кровати, появляется одышка, ощущение нехватки воздуха при минимальных физических нагрузках. В таких случаях нужно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью», - поделилась врач.

Самый правильный способ выяснить содержание гемоглобина – сделать анализ крови.

Какова норма? Концентрация гемоглобина в крови взрослых людей составляет:
у мужчин — 135-160 г/л,
у женщин — 120-140 г/л.

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Татьяна Романенко
Татьяна Романенко
Здоровье
врач-терапевт
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Теги : гемоглобин, опасность для человека, Татьяна Романенко
Терапевт Романенко предупредила об опасности низкого уровня гемоглобина
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