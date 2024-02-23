«При анемии в крови снижается уровень гемоглобина, в результате чего от недостатка кислорода страдают все органы и системы организма», - цитирует врача « Доктор 24 ».

«Если гемоглобин меньше 60, это уже непосредственно угроза жизни больного. Может быть летальный исход», - предостерегла терапевт.

Усталость;

Слабость;

Низкая работоспособность;

Плохое настроение.

«Человек даже не может встать с кровати, появляется одышка, ощущение нехватки воздуха при минимальных физических нагрузках. В таких случаях нужно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью», - поделилась врач.

Терапевт Романенко предупредила об опасности низкого уровня гемоглобина – эта проблема возникает при развитии анемии.Специалист напомнила, что гемоглобин является основным компонентом эритроцитов, он ответствен за перенос кислорода по телу и его доставку к органам. Низкий уровень гемоглобина говорит о возможном кислородном голодании организма.По словам Романенко, относительно небольшой дефицит гемоглобина проявляется следующими признаками::Когда возникает тяжелая анемия со значительным снижением уровня гемоглобина, недомогание и слабость становятся существенными.Самый правильный способ выяснить содержание гемоглобина – сделать анализ крови.Концентрация гемоглобина в крови взрослых людей составляет:у мужчин — 135-160 г/л,у женщин — 120-140 г/л.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему у человека может случиться обморок

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