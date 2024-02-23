Терапевт Романенко предупредила об опасности низкого уровня гемоглобина
Врач-терапевт Татьяна Романенко: низкий уровень гемоглобина означает нехватку кислорода в организме.
Терапевт Романенко предупредила об опасности низкого уровня гемоглобина – эта проблема возникает при развитии анемии.
«При анемии в крови снижается уровень гемоглобина, в результате чего от недостатка кислорода страдают все органы и системы организма», - цитирует врача «Доктор 24».
Специалист напомнила, что гемоглобин является основным компонентом эритроцитов, он ответствен за перенос кислорода по телу и его доставку к органам. Низкий уровень гемоглобина говорит о возможном кислородном голодании организма.
«Если гемоглобин меньше 60, это уже непосредственно угроза жизни больного. Может быть летальный исход», - предостерегла терапевт.
Как понять, что гемоглобин – низкий: симптомы. По словам Романенко, относительно небольшой дефицит гемоглобина проявляется следующими признаками::
- Усталость;
- Слабость;
- Низкая работоспособность;
- Плохое настроение.
«Человек даже не может встать с кровати, появляется одышка, ощущение нехватки воздуха при минимальных физических нагрузках. В таких случаях нужно как можно быстрее обратиться за медицинской помощью», - поделилась врач.
Самый правильный способ выяснить содержание гемоглобина – сделать анализ крови.
Какова норма? Концентрация гемоглобина в крови взрослых людей составляет:
у мужчин — 135-160 г/л,
у женщин — 120-140 г/л.
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Татьяна Романенко
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врач-терапевт
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