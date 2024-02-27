Врач Александр Мясников назвал полипы среди причин хронического насморка

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насморк

Известный российский врач Александр Мясников перечислил типичные и нетипичные причины постоянного насморка.

По словам доктора Мясникова, людям, у которых возникает хронический насморк, следует обращаться к медикам и выяснять причину этой патологии.

«На первый взгляд насморк кажется простым недомоганием, но за этим симптомом могут крыться разнообразные причины и серьезные заболевания», - сообщил врач и телеведущий.

Александр Мясников констатировал, что хронический насморк может возникать из-за полипов, гайморита или реакций организма на вещества, оказывающиеся для него аллергенами.

Полипы. Они представляют собой образования в носовых ходах и способны вызывать проблемы с дыханием или обонянием, уточнил врач. Для удаления полипов может понадобиться операция.

Попадание в нос инородных тел, искривление перегородки. Это тоже достаточно распространенные причины хронического насморка. Мясников подчеркнул, что особенно опасным является проникновение в нос инородных тел у детей.

«Искривление носовой перегородки может быть причиной затрудненного носового дыхания и других проблем», - добавил он.

Гайморит. В его случае воспаляется слизистая оболочка гайморовой пазухи. Помимо насморка у пациентов наблюдаются боли в области лба, лица, а также нарушенное обоняние и другие неприятные симптомы.

Аллергия и синуситы. Доктор Мясников заявил, что очень часто причиной насморка оказывается аллергическая реакция организма на какой-то раздражитель. Симптомы такой аллергии варьируются от заложенного носа до чихания и кашля. Подобный образом организм может реагировать на пыльцу, пыль, шерсть, резкие запахи, алкоголь, лекарства, пищевые компоненты.

«В 40 процентах всех случаев заложенности носа – это аллергический процесс, сходный с бронхиальной астмой, потому что он тоже не вылечивается до конца», - сказал специалист.

Синуситы, в свою очередь, могут возникать как осложнение перенесенной инфекции.

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Александр Мясников
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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