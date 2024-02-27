Врач Александр Мясников назвал полипы среди причин хронического насморка

«На первый взгляд насморк кажется простым недомоганием, но за этим симптомом могут крыться разнообразные причины и серьезные заболевания», - сообщил врач и телеведущий.

«Искривление носовой перегородки может быть причиной затрудненного носового дыхания и других проблем», - добавил он.

«В 40 процентах всех случаев заложенности носа – это аллергический процесс, сходный с бронхиальной астмой, потому что он тоже не вылечивается до конца», - сказал специалист.

По словам доктора Мясникова, людям, у которых возникает хронический насморк, следует обращаться к медикам и выяснять причину этой патологии.Александр Мясников констатировал, что хронический насморк может возникать из-за полипов, гайморита или реакций организма на вещества, оказывающиеся для него аллергенами.Они представляют собой образования в носовых ходах и способны вызывать проблемы с дыханием или обонянием, уточнил врач. Для удаления полипов может понадобиться операция.Это тоже достаточно распространенные причины хронического насморка. Мясников подчеркнул, что особенно опасным является проникновение в нос инородных тел у детей.В его случае воспаляется слизистая оболочка гайморовой пазухи. Помимо насморка у пациентов наблюдаются боли в области лба, лица, а также нарушенное обоняние и другие неприятные симптомы.Доктор Мясников заявил, что очень часто причиной насморка оказывается аллергическая реакция организма на какой-то раздражитель. Симптомы такой аллергии варьируются от заложенного носа до чихания и кашля. Подобный образом организм может реагировать на пыльцу, пыль, шерсть, резкие запахи, алкоголь, лекарства, пищевые компоненты.Синуситы, в свою очередь, могут возникать как осложнение перенесенной инфекции.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что микроинсульт может быть похож на отравление

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