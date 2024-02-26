Невролог Демьяновская: микроинсульт может быть похож на отравление

«Под микроинсультом обычно подразумевают лакунарный инфаркт головного мозга или транзиторную ишемическую атаку (ТИА)», - констатировала врач.

«Активная симптоматика такого микроинсульта длится около 30 минут, полностью кровоснабжение пораженного участка и неврологический статус восстанавливаются в течение суток», - поделилась эксперт.

«Симптомы ТИА могут быть похожи на признаки других заболеваний и состояний, таких как мигрень, эпилепсия, сахарный диабет, отравление», - добавила медик.

Невролог Демьяновская сообщила в беседе с « Известиями », что микроинсульт представляет собой поражение сосудов головного мозга, которое (в отличие от «классического» инсульта) самостоятельно проходит в течение короткого времени.Демьяновская объяснила, что при микроинсульте, как и при обычном инсульте, происходит блокировка кровяным сгустком или атеросклеротической бляшкой артерии, питающей кровью головной мозг. Человек в такой момент может ощущать довольно резкое ухудшение самочувствия, однако его организм самостоятельно справляется с возникшей проблемой, и необратимых повреждений мозга не происходит.Говоря о признаках микроинсульта, Демьяновская назвала в первую очередь потерю способности контролировать мышцы тела: человек становится не способен улыбаться сразу двумя уголками губ, не может одновременно моргать двумя глазами или шевелить сразу двумя руками. Кроме того, возникают нарушения в речи, появляется очень сильная слабость, ощущается онемение в одной руке или ноге. Также возможны нарушение равновесия и падение, тошнота с рвотой. Невролог обратила внимание на то, что микроинсульт может быть похож на отравление.Демьяновская подчеркнула: хотя после микроинсульта состояние человека довольно быстро нормализуется, оставлять его без внимания и без обследования нельзя. Большая часть подобных нарушений – это то, что происходит незадолго до настоящего инсульта. Люди с микроинсультом должны проходить терапию, назначаемую врачами, и наблюдаться у специалистов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Александр Мясников призвал не считать гипотонию неким отклонением от нормы

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