Гинеколог Сметник: климакс у женщин повышает риск ряда болезней, поздняя менопауза – риск рака

«Климакс – это период старения репродуктивной системы с истощением запаса фолликулов в яичниках женщины. Он характеризуется рядом проявлений: сначала возникает нарушение менструального цикла, а финалом становится менопауза, или последняя менструация в жизни женщины», — пояснила Сметник.

«Женщина не только хуже себя чувствует за счет приливов жара, потливости, нарушения сна, изменения психоэмоционального фона, изменения сексуальности, но, к сожалению, страдает и сердечно-сосудистая система, повышаются риски атеросклероза, инфарктов, инсультов, страдает костная ткань, формируются риски остеопороза и патологических переломов», - предупредила гинеколог.

Гинеколог Сметник сообщила в разговоре с врачом и телеведущей Еленой Малышевой, что климакс является периодом в жизни взрослых женщин, во время которого их организм претерпевает изменения, вызываемые значительным уменьшением количества половых гормонов (в основном, эстрогенов). Этот период длится в норме от 45 до 55 лет.Гинеколог добавила, что организм женщин значительно сильнее страдает от возрастного прекращения выработки половых гормонов, чем организм мужчин, у которых тестостерон (пусть и в меньше степени) вырабатывается практически до конца жизни. Это объясняется тем, что в женском теле находится множество рецепторов к эстрогенам. Когда половых гормонов становится слишком мало и возникает их дефицит, это провоцирует различные проблемы с самочувствием, настроение и не только. Климакс у женщин повышает риск ряда болезней.Что также небезопасно – это позднее наступление менопаузы, после 50 или 55 лет. По словам Сметник, в данном случае для женщины повышаются риски эстрогенозависимых заболеваний, включая рак. В частности, поздняя менопауза ассоциируется с подверженностью женщин раку груди и раку матки (рак эндометрия).Врач подчеркнула: если менструация у женщины сохраняется в возрасте после 50 лет, ей нужно обязательно наблюдаться у гинеколога.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что капельницы с железом могут привести к токсическому поражению органов.

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