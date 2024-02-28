Врач Латыпова: курильщики и люди с лишним весом подвержены венозному тромбозу

320 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/close-up-old-patient-with-pain_7591727.htm#query=leg%20pain&position=1&from_view=search&track=ais
боль в ноге

Врач Гульшат Латыпова перечислила факторы, усиливающие подверженность людей венозному тромбозу.

Врач Латыпова констатировала, что венозный тромбоз наряду с атеросклерозом становятся все более распространенными сосудистыми патологиями у современных людей.

Атеросклероз. Он характеризуется повышенной жесткостью сосудистых стенок, снижением эластичности сосудов и их неспособностью растягиваться при увеличении потока крови, а также появлением в сосудах холестериновых бляшек. Накапливаясь, бляшки начинают закупоривать их внутренне пространство и нарушать кровоток. Последствием этого могут быть инфаркт или инсульт.

Латыпова рассказала NEWS.ru, что влияет на возникновение и развитие атеросклероза, – это, в основном, имеющиеся у людей гипертония, диабет, ожирение и повышенный уровень холестерина.

Венозный тромбоз. Врач заявила, что курильщики и люди с лишним весом в большей степени подвержены венозному тромбозу.

«У вас большие шансы развития венозного тромбоза, если вы курите, у вас избыточный вес, рак, вы принимаете гормональные препараты (включая прием оральных контрацептивов), обезвожены», - уточнила медик.
 
Тромбоз возникает, когда в венах формируются сгустки крови, грозящие их закупоркой. Чаще всего венозный тромбоз развивается в конечностях, особенно в ногах. На его появление указывают следующие симптомы:
  • Возникает напряжение в пораженной конечности;
  • На пораженном участке кожа становится красноватой или синеватой;
  • Появляется мышечная боль;
  • Пораженная конечность распухает, отекает.
  • При ходьбе в ноге начинает ощущаться сильная боль;
  • В пораженной конечности ощущается жар, она становится горячей.
Все эти симптомы требуют оперативного обращения к врачу. В случае отрыва тромба может произойти его заброс в кровоток и попадание в сосуды, питающие легкие, сердце или мозг. При их закупорке возможны смертельно опасные осложнения.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, может ли травма родинки привести к раку на самом деле.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Кардиолог Кореневич: атеросклероз напрямую связан с употреблением углеводов
Противозачаточные таблетки могут убить
Врачи предупреждают: после 40 лет многие люди имеют скрытый атеросклероз
Теги : тромбоз, атеросклероз, Гульшат Латыпова
Врач Латыпова: курильщики и люди с лишним весом подвержены венозному тромбозу
Врач Тимощенко: сливочное масло дает организму много жизненно важных витаминов
Онколог Исакова: травмирование родинки не приводит к раку