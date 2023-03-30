Врачи предупреждают: после 40 лет многие люди имеют скрытый атеросклероз

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боль в груди

Для людей с атеросклерозом значительно повышаются риски инсульта и сердечного приступа.

Атеросклероз – это патологическое состояние кровеносных сосудов (включая артерии). Для него характерны жесткость сосудистых стенок, снижение эластичности сосудистой ткани, неспособность сосудов растягиваться для продвижения большего количества крови, а также образование бляшек, состоящих из холестерина, других жировых компонентов и кальция. Эти отложения со временем накапливаются в кровеносных артериях и начинают закупоривать их внутренне пространство, затрудняя прохождение крови. Именно с увеличением и ростом атеросклеротических бляшек бывает связана подверженность людей инсультам и сердечным приступам. Поэтому атеросклероз часто называют предвестником смертельно опасных сердечно-сосудистых катастроф.

Журнал Annals of Internal Medicine опубликовал результаты исследования, которые говорят о том, что атеросклероз, считающийся проблемой пожилого возраста, может возникать у людей уже после 40 лет. При этом он может оставаться скрытым в течение многих лет – до тех пор, пока не случится инсульт или инфаркт.

Авторы исследования, ученые из Дании, проанализировали данные более 9000 человек возрастом 40 лет и старше, не имевших в анамнезе сердечно-сосудистых заболеваний. Они использовали компьютерную томографию-ангиографию (подробный рентген сердца и коронарных артерий) и диагностировали у 46% испытуемых субклинический коронарный атеросклероз. То есть, не имеющий каких-то определенных внешних симптомов.

Говоря о том, что после 40 лет многие люди имеют скрытый или не выявленный атеросклероз, ученые отметили: данная патология может проявляться симптомами, которые приписывают другим состояниям.

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Что указывает на атеросклероз?
  • Дискомфорт в груди.
  • Боли в руках и ногах при физических нагрузках.
  • Ощущение нехватки воздуха.
  • Постоянное чувство усталости
  • Слабость.
  • Плохая сообразительность, спутанность мышления.
Что влияет на появление атеросклероза?
  • Высокий уровень   холестерина.
  • Повышенное кровяное давление.
  • Наличие близких родственников с  сердечно-сосудистыми заболеваниями.
  • Курение.
  • Злоупотребление алкоголем.
Специалисты советуют людям после 40 лет проходить профилактические обследования сосудов и сердца.

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