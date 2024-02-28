Онколог Исакова: травмирование родинки не приводит к раку

«Распространено мнение, что если периодически задевать или повреждать родинку, то впоследствии может возникнуть рак. На самом деле это не так. Не существует доказательств того, что травматизация невуса приводит к его перерождению в меланому – злокачественному заболеванию кожи», - сообщила Суна Исакова.

Образование имеет асимметричную форму, нечеткие края;

В нем возникает кровоточивость;

Заметен быстрый горизонтальный рост;

Поверхность образования утолщается;

Его окрас неравномерный;

Вокруг образования краснеет кожа.

Онколог Исакова заявила в разговоре с « Известиями », что родинка не перерождается в рак, когда подвергается какому-либо механическому воздействию или травме.Врач отметила, что на появление родинок влияет ультрафиолетовое излучение, а также генетика и гормональные изменения в организме. Такой рак кожи как меланома возникает самостоятельно, а не из родинок. Но в то же время злокачественное образование на коже может быть похожим на родинку. Поэтому в тех случаях, когда человек замечает на своем теле необычную, вызывающую подозрения родинку, ее следует показать врачу и подвергнуть осмотру.Образование (родинка, веснушка либо пятно на коже) является новым, недавно появившимся.Другие симптомы:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что вздутие живота и его увеличение могут вызываться злокачественной опухолью

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