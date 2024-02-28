Онколог Исакова: травмирование родинки не приводит к раку
Онколог Суна Исакова: утверждение о том, что травмированная родинка перерождается в злокачественное образование, – не более чем миф.
Онколог Исакова заявила в разговоре с «Известиями», что родинка не перерождается в рак, когда подвергается какому-либо механическому воздействию или травме.
«Распространено мнение, что если периодически задевать или повреждать родинку, то впоследствии может возникнуть рак. На самом деле это не так. Не существует доказательств того, что травматизация невуса приводит к его перерождению в меланому – злокачественному заболеванию кожи», - сообщила Суна Исакова.
Врач отметила, что на появление родинок влияет ультрафиолетовое излучение, а также генетика и гормональные изменения в организме. Такой рак кожи как меланома возникает самостоятельно, а не из родинок. Но в то же время злокачественное образование на коже может быть похожим на родинку. Поэтому в тех случаях, когда человек замечает на своем теле необычную, вызывающую подозрения родинку, ее следует показать врачу и подвергнуть осмотру.
Симптомы меланомы. Образование (родинка, веснушка либо пятно на коже) является новым, недавно появившимся.
Другие симптомы:
- Образование имеет асимметричную форму, нечеткие края;
- В нем возникает кровоточивость;
- Заметен быстрый горизонтальный рост;
- Поверхность образования утолщается;
- Его окрас неравномерный;
- Вокруг образования краснеет кожа.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Суна Исакова
Здоровье
врач-онколог
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