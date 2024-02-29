Физиолог Созыкин: частое употребление растворимого кофе ведет к болезням ЖКТ

«Постоянное употребление такого напитка может привести к развитию гастрита, язвы, панкреатита и иных заболеваний», - предостерег специалист.

«В данный вид кофе часто добавляют ароматизаторы, усилители вкуса и запаха, а также сахар, красители и растительные компоненты», - дополнил эксперт.

Физиолог Созыкин предупредил в комментарии для News.ru о том, что частое употребление растворимого кофе ведет к болезням ЖКТ.Созыкин обратил внимание на то, что компании, производящие растворимый кофе, используют самое дешевое сырье, включая некондицию или брак. В такой субстанции нередко содержатся нежелательные и вредные для организма вещества. Например, одним из таких веществ является акриламид, который образуется при обжаривании зерен, и негативно влияет при повышенной дозировке на слизистую пищеварительного тракта.По словам Созыкина, данные вещества при частом употреблении способны нанести серьезный вред пищеварительной системе и спровоцировать развитие болезней ЖКТ.Ранее врач-гастроэнтеролог Артур Бурнацкий высказался о том, что растворимый кофе на самом деле является суррогатом, поскольку содержит крайне низкую концентрацию кофеина. При этом в нем много теобромина – вещества, способствующего вялости, упадку тонуса и сонливости. Что касается молока или сливок, добавляемых в такой кофе, их белки вступают в реакцию с ним и способствуют брожению и развитию патогенной флоры в кишечнике.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему врачи рекомендуют пить воду только теплой

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