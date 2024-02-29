Физиолог Созыкин: частое употребление растворимого кофе ведет к болезням ЖКТ
Физиолог Александр Созыкин: пристрастие к растворимому кофе может довести до гастрита и панкреатита.
Физиолог Созыкин предупредил в комментарии для News.ru о том, что частое употребление растворимого кофе ведет к болезням ЖКТ.
«Постоянное употребление такого напитка может привести к развитию гастрита, язвы, панкреатита и иных заболеваний», - предостерег специалист.
Созыкин обратил внимание на то, что компании, производящие растворимый кофе, используют самое дешевое сырье, включая некондицию или брак. В такой субстанции нередко содержатся нежелательные и вредные для организма вещества. Например, одним из таких веществ является акриламид, который образуется при обжаривании зерен, и негативно влияет при повышенной дозировке на слизистую пищеварительного тракта.
«В данный вид кофе часто добавляют ароматизаторы, усилители вкуса и запаха, а также сахар, красители и растительные компоненты», - дополнил эксперт.
По словам Созыкина, данные вещества при частом употреблении способны нанести серьезный вред пищеварительной системе и спровоцировать развитие болезней ЖКТ.
Ранее врач-гастроэнтеролог Артур Бурнацкий высказался о том, что растворимый кофе на самом деле является суррогатом, поскольку содержит крайне низкую концентрацию кофеина. При этом в нем много теобромина – вещества, способствующего вялости, упадку тонуса и сонливости. Что касается молока или сливок, добавляемых в такой кофе, их белки вступают в реакцию с ним и способствуют брожению и развитию патогенной флоры в кишечнике.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему врачи рекомендуют пить воду только теплой.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Александр Созыкин
Здоровье
физиолог, доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения
Оставить комментарий