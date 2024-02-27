Эндокринолог Лебедева: пить воду нужно всегда только теплой

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стакан воды в руках

Врач-эндокринолог Диляра Лебедева: одно из преимуществ употребляемой теплой воды – она уменьшает вязкость крови.

Эндокринолог Лебедева поделилась мнением о том, что пить воду нужно всегда только теплой.

«Культура употребления теплой воды пришла к нам от китайцев. Там местные привыкают пить воду именно в таком виде с раннего детства. У теплой или горячей (не обжигающей) воды есть несколько преимуществ для здоровья», - сообщила медик в телеграм-канале.

В частности, отметила Диляра Лебедева, употребление теплой воды способствует эффекту похудения. Врач порекомендовала для избавления от лишнего веса выпивать стакан  воды а полчаса до приема пищи – такая привычка помогает съедать меньше.

Другие плюсы питья теплой воды: благодаря ей кровь становится менее вязкой, что снижает нагрузку, с которой приходится работать сердцу, и вдобавок улучшает метаболизм. Кроме того, стимулируется выработка желчи, вследствие чего эффективнее функционирует система пищеварения, а также активизируется естественная система детоксикации организма.

Специалист добавила, что питье теплой водя с лимонным соком улучшает цвет лица, обеспечивает профилактику отеков

«Кроме того, мы нередко путаем голод с жаждой, и если вы недавно обедали, но все же ищете что-то вкусное, попробуйте просто выпить теплую воду – это помогает понять, что на самом деле вы не хотите есть», - посоветовала врач.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что неправильное употребление кофе лишает организм такого важного для здоровья микроэлемента как кальций.

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Диляра Лебедева
Диляра Лебедева
ЗОЖ
врач-эндокринолог, гастроэнтеролог
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Теги : питье воды, польза теплой воды, Диляра Лебедева
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