Генетик Жусина: некоторые формы рака передаются детям от родителей гораздо чаще

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врач в белом халате

Генетик Юлия Жусина объяснила, какой рак имеет генетическую основу.

Когда у человека обнаруживают рак, возникает закономерный вопрос: могут ли болеть им родственники? Генетик Жусина заявила в разговоре с порталом e1.ru, что некоторые формы рака наследуются и передаются детям от родителей гораздо чаще. Точнее говоря, дети чаще наследуют от родителей подверженность клеточным мутациям, которые могут развиваться под влиянием каких-то факторов и вести к развитию злокачественных опухолей.

«Рак молочной железы часто бывает наследственным, тогда как рак легкого или рак шейки матки, — почти никогда», - поделилась специалист.

Кроме того, наследственной бывает предрасположенность к раку яичников, раку толстой кишки. Если у близких кровных родственников были выявлены эти виды рака, риск заболеть повышается почти на 20 процентов.

Жусина добавила, что когда у кого-то из родных диагностируют рак, имеет смысл провериться на генетическую подверженность заболеванию в следующих случаях:
  • Обнаруживается редкий вид рака;
  • Рак оказывается двусторонним, возникает в парных органах;
  • В одном органе возникает несколько образований;
  • Рак развивается в нехарактерно молодом возрасте;
  • Один и тот же вида рака наблюдается в нескольких поколениях.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что поздняя менопауза означает для женщин повышенный риск заболеть раком.

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Юлия Жусина
Юлия Жусина
Здоровье
генетик
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Теги : причины рака, генетика, Юлия Жусина