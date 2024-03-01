Терапевт Алиева рассказала, в каких случаях вредна утренняя зарядка

«Также стоит воздержаться от зарядки тем, у кого есть злокачественные новообразования и даже обычная простуда. В этих случаях утренняя разминка может лишь ухудшить состояние здоровья», - пояснила Севинч Алиева.

«Если приступить к физнагрузкам, только встав с постели, может закружиться голова, подскочить артериальное давление, ускориться пульс», - предостерегла терапевт.

Терапевт Алиева сообщила порталу «Подмосковье сегодня», что утренняя зарядка далеко не всегда идет во благо организму, и назвала категории людей, которым она вредна. В частности, отметила эксперт, физические нагрузки по утрам противопоказаны «сердечникам» и людям с хроническими патологиями суставов.Медик отметила, что даже тем людям, у которых нет проблем со здоровьем, не следует заниматься утренней зарядкой сразу после пробуждения и подъема с постели. Организм в это время суток должен иметь возможность подготовиться к предстоящей активности, подчеркнула эксперт.Специалист добавила, что для утренней зарядки не подходят интенсивные упражнения и нагрузки – разминка не в коем случае не должна быт стрессом для организма.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Ладыгина предупредила: добиться похудения только за счет ограничений в питании невозможно

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.