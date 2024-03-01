Врач Ладыгина: для похудения помимо ограничений в питании важна физическая нагрузка

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ноги на весах

Врач-терапевт Екатерина Ладыгина: попытки похудеть только за счет ограничений в питании – это ошибка.

Врач Ладыгина заявила в разговоре с «Лентой.ру», что людям, которые хотят избавиться от лишнего веса, следует не только корректировать свое питание. Для похудения помимо ограничений в питании важна физическая нагрузка, подчеркнула специалист.

«То, что ограничения в питании без спорта помогают избавиться от лишних килограммов – это миф. На похудение влияют правильное питание, без перееданий, и умеренная физическая нагрузка», - констатировала врач.

Екатерина Ладыгина обратила внимание на то, что при соблюдении данных условий вместо жировой массы может возникать мышечная, и это не приведет к ожидаемому снижению веса.

Кроме того, специалист порекомендовала сдавать анализы, а также проходить диспансеризацию. Проблемы с весом могут быть обусловлены нарушениями в работе организма, заболеваниями. Посещение врачей и анализы помогут это выяснить.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что потеря сразу большого количества килограммов при похудении может привести к проблемам со здоровьем.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Екатерина Ладыгина
Екатерина Ладыгина
ЗОЖ
врач-терапевт
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Теги : похудение, советы врачей, Екатерина Ладыгина
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