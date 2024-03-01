Врач Ладыгина: для похудения помимо ограничений в питании важна физическая нагрузка

«То, что ограничения в питании без спорта помогают избавиться от лишних килограммов – это миф. На похудение влияют правильное питание, без перееданий, и умеренная физическая нагрузка», - констатировала врач.

Врач Ладыгина заявила в разговоре с « Лентой.ру », что людям, которые хотят избавиться от лишнего веса, следует не только корректировать свое питание. Для похудения помимо ограничений в питании важна физическая нагрузка, подчеркнула специалист.Екатерина Ладыгина обратила внимание на то, что при соблюдении данных условий вместо жировой массы может возникать мышечная, и это не приведет к ожидаемому снижению веса.Кроме того, специалист порекомендовала сдавать анализы, а также проходить диспансеризацию. Проблемы с весом могут быть обусловлены нарушениями в работе организма, заболеваниями. Посещение врачей и анализы помогут это выяснить.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что потеря сразу большого количества килограммов при похудении может привести к проблемам со здоровьем

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.