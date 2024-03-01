Иммунолог Ермакова: весной на губах может проявиться герпес

«Вирус обычно проникает в организм через поврежденные участки слизистой и кожи, и именно на этих местах размножаются его частицы. Чаще всего герпес не дает о себе знать, протекает скрыто, но при ослаблении иммунитета, особенно зимой и в межсезонье, проявляется в различных формах», - предупредила иммунолог Ермакова в комментарии « Лайфу ».

Нельзя трогать высыпания руками, так как это способствует их распространению по телу.

Нельзя наносить средства обработки пальцами, нужно действовать ватной палочкой.

Нельзя давить пузырьки, сдирать корочку.

Иммунолог Ермакова напомнила, что вирус герпеса находиться в «спящем» состоянии у подавляющего большинства взрослого населения. Будучи активным, герпес поражает такие органы как кожа, нервная система, глаза, слизистая оболочка. Зачастую при активизации вируса ухудшается внешний облик – на губах и прилегающей зоне появляются характерные высыпания. Врач отметила, что такая неожиданная вспышка вируса, ставшего вдруг активным, может быть последствием ослабления защитных сил организма. Весной на герпес на губах может проявиться именно по этой причине.Врач подчеркнула, что поддержка иммунитета помогает избежать возможного весеннего обострения инфекции. Необходимо придерживаться сбалансированного питания, защищаться от стресса и переутомления, укреплять здоровье кишечника пребиотиками и пробиотиками, достаточно отдыхать и спать, чаще совершать пешие прогулки на свежем воздухе.Герпес все же проявился: что нельзя делать?Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему у взрослого человека может возникнут одышка

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