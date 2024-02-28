Врач Королева рассказала, каким людям противопоказаны водка, вино и пиво

«У подавляющего большинства людей есть дисбиоз кишечника, особенно у людей с аутоиммунными заболеваниями. Например, кожными болезнями: экземой, псориазом. Или болезнями суставов, проблемами когнитивной функции – агрессией, депрессией, снижением памяти», - рассказала врач Общественной службе новостей.

«Спиртные напитки пшеничного и виноградного происхождения – например, пиво и вино – попадая в желудок с углеводными субстанциями, вызывают брожение и могут еще сильнее нарушить микробиом организма, тем самым усугубив имеющиеся проблемы», - предупредила эксперт.

Врач Королева рассказала, что очень многие взрослые люди сегодня имеют дисбиоз кишечника, вызываемый непереносимостью продуктов. Подобная непереносимость обычно означает, что у человека нарушена флора кишечника – в нем активно размножаются патогенные бактерии. Вследствие такого бактериального дисбаланса в кишечнике возникают разные проблемы, от неприятностей с кожей до нарушений психики.Королева уточнила, что при размножении патогенной флоры кишечника и развитии дисбиоза иммунная система начинает реагировать на это выработкой большого количества антител, что чревато возникновением разных нарушений в работе организма. Одним из обязательных условий для ее нормализации становится отказ от водки, вина и пива, а также другого алкоголя, который оказывается для людей с дисбиозом провокатором нежелательных реакций.Королева добавила, что частая выпивка может оказаться отдельным фактором развития непереносимости ее компонентов и вызывать ответные реакции организма в виде разнообразных аллергий.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что принимать пищу не обязательно три раза в день

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