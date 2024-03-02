Врач Мясников: длительная изжога может указывать на предраковое состояние
Врач общей практики Александр Мясников: изжога, которую человек ощущает годами, говорит о неблагополучных изменениях с пищеводом.
Врач Мясников посоветовал россиянам, которые периодически ощущают изжогу, не «гасить» ее подручными средствами, а консультироваться со специалистами по поводу ее возможных причин. Длительная изжога может указывать на предраковое состояние, заметил известный медик.
«Продолжительность изжоги более пяти лет может свидетельствовать о наличии предракового состояния», - сказал Александр Мясников.
Изжога возникает вследствие проникновения в пищевод кислого содержимого желудка. Врач уточнил, что длительная изжога в некоторых случаях свидетельствует о появлении пищевода Барретта – такого нарушения в здоровом состоянии пищевода, при котором происходит замещение плоского эпителия цилиндрическим, то есть, видоизменяется слизистая оболочка органа. При этом клетки слизистой могут изменяться до тех пор, пока не возникнет злокачественная опухоль (вот почему пищевод Баррета считается предраковым состоянием).
Симптомы пищевода Баретта:
- Изжога, кислый привкус во рту;
- Отрыжка, срыгивание;
- Боли, чувство жжения за грудиной (склонны усиливаться после еды);
- Трудности с глотанием;
- Повышенное слюноотделение (особенно во время сна);
- Ночной кашель.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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