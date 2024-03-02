Врач Мясников: длительная изжога может указывать на предраковое состояние

«Продолжительность изжоги более пяти лет может свидетельствовать о наличии предракового состояния», - сказал Александр Мясников.

Изжога, кислый привкус во рту;

Отрыжка, срыгивание;

Боли, чувство жжения за грудиной (склонны усиливаться после еды);

Трудности с глотанием;

Повышенное слюноотделение (особенно во время сна);

Ночной кашель.

Врач Мясников посоветовал россиянам, которые периодически ощущают изжогу, не «гасить» ее подручными средствами, а консультироваться со специалистами по поводу ее возможных причин. Длительная изжога может указывать на предраковое состояние, заметил известный медик.Изжога возникает вследствие проникновения в пищевод кислого содержимого желудка. Врач уточнил, что длительная изжога в некоторых случаях свидетельствует о появлении пищевода Барретта – такого нарушения в здоровом состоянии пищевода, при котором происходит замещение плоского эпителия цилиндрическим, то есть, видоизменяется слизистая оболочка органа. При этом клетки слизистой могут изменяться до тех пор, пока не возникнет злокачественная опухоль (вот почему пищевод Баррета считается предраковым состоянием).Симптомы пищевода Баретта:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как определить наличие полипов в кишечнике и желудке.

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