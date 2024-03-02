Врач Нилус: полипы в кишечнике и желудке часто не имеют выраженных симптомов

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здоровье кишечника

Врач-эндоскопист Каролина Нилус: пищеварительная система требует профилактических обследований, поскольку образования в ней часто бывают бессимптомными.

Врач Нилус рассказала об особенностях полипов, которые могут возникать в разных отделах пищеварительного тракта.

«Эти образования в желудочно-кишечном тракте могут представлять серьезную угрозу для здоровья. Поэтому стратегия — удаление, лечение или наблюдение — зависит от индивидуальных особенностей каждого пациента», - сообщила эндоскопист порталу «Доктор Питер».

Каролина Нилус обратила внимание на то, что полипы в кишечнике и желудке часто не имеют выраженных симптомов: люди, у которых они возникают, не испытывают боли и не жалуются на другие острые недомогания.

«Полипы в области разных отделов кишечника, как и полипы желудка, чаще всего не имеют никакой симптоматики. В некоторых случаях они могут себя проявлять выделением небольшой примеси крови в стуле или слизи», - уточнила врач.

В редких случаях крупные полипы начинают перекрывать просвет органа и мешают продвижению пищевых масс – тогда человек ощущает сильную тошноту, переполнение желудка.

Медик подчеркнула, что состояние своего пищеварительного тракта следует проверять в порядке профилактики, независимо от того, ощущается ли некий дискомфорт. Именно профилактические обследования являются самым эффективным способом своевременно обнаружить образования, являющиеся потенциально опасными. К таковым, в частности, относятся аденоматозные полипы, способные приводить к раку ЖКТ. Их после обнаружения необходимо немедленно удалять.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что поддержание кишечного микробиома помогает формировать хороший иммунитет.

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Каролина Нилус
Каролина Нилус
Здоровье
врач-эндоскопист
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Теги : полипы, причины рака, Каролина Нилус
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Врач Нилус: полипы в кишечнике и желудке часто не имеют выраженных симптомов