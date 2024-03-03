Врач Кондрахин: многие люди измеряют артериальное давление неправильно
По словам врача-терапевта, кардиолога Андрея Кондрахина, измерение давления в домашних условиях необходимо выполнять в соответствии с определенными правилами.
Врач Кондрахин заявил в беседе с «Вечерней Москвой», что многие люди получают ошибочные данные, когда сами измеряют артериальное давление, поскольку выполняют такое измерение с ошибками.
Наиболее часто допускаемой ошибкой медик назвал измерение АД в разное время суток.
«Необходимо измерять давление в одно и то же время, тогда можно будет получить достоверные данные», - подчеркнул терапевт.
Кондрахин обратил внимание на то, что в некоторых случаях мерять давление нельзя. Когда именно:
- После спорта, физических нагрузок;
- После принятого душа;
- После принятия горячей ванны.
- После ситуаций, вызывающих волнение.
«Важно сесть, отдохнуть и в спокойном состоянии измерить артериальное давление», - констатировал врач.
Также, добавил он, ошибочные данные при измерении АД могут быть получены, если человек неправильно фиксировал манжету или же она была не по размеру руки. В целом, заметил Кондрахин, при использовании того или иного тонометра нужно всегда внимательно читать его инструкцию (паспорт) и учитывать приведенные в ней рекомендации.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ошибкой является неоднократное измерение давления на одной руке.
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Андрей Кондрахин
Здоровье
врач-терапевт, кардиолог
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