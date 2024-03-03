Врач Кондрахин: многие люди измеряют артериальное давление неправильно

«Необходимо измерять давление в одно и то же время, тогда можно будет получить достоверные данные», - подчеркнул терапевт.

После спорта, физических нагрузок;

После принятого душа;

После принятия горячей ванны.

После ситуаций, вызывающих волнение.

«Важно сесть, отдохнуть и в спокойном состоянии измерить артериальное давление», - констатировал врач.

Врач Кондрахин заявил в беседе с « Вечерней Москвой », что многие люди получают ошибочные данные, когда сами измеряют артериальное давление, поскольку выполняют такое измерение с ошибками.Наиболее часто допускаемой ошибкой медик назвал измерение АД в разное время суток.Кондрахин обратил внимание на то, что в некоторых случаях мерять давление нельзя. Когда именно:Также, добавил он, ошибочные данные при измерении АД могут быть получены, если человек неправильно фиксировал манжету или же она была не по размеру руки. В целом, заметил Кондрахин, при использовании того или иного тонометра нужно всегда внимательно читать его инструкцию (паспорт) и учитывать приведенные в ней рекомендации.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ошибкой является неоднократное измерение давления на одной руке.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.