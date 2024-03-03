Врач Кондрахин: многие люди измеряют артериальное давление неправильно

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тонометр для измерения давления

По словам врача-терапевта, кардиолога Андрея Кондрахина, измерение давления в домашних условиях необходимо выполнять в соответствии с определенными правилами.

Врач Кондрахин заявил в беседе с «Вечерней Москвой», что многие люди получают ошибочные данные, когда сами измеряют артериальное давление, поскольку выполняют такое измерение с ошибками.

Наиболее часто допускаемой ошибкой медик назвал измерение АД в разное время суток.

«Необходимо измерять давление в одно и то же время, тогда можно будет получить достоверные данные», - подчеркнул терапевт.

Кондрахин обратил внимание на то, что в некоторых случаях мерять давление нельзя. Когда именно:
  • После спорта, физических нагрузок;
  • После принятого душа;
  • После принятия горячей ванны.
  • После ситуаций, вызывающих волнение.
«Важно сесть, отдохнуть и в спокойном состоянии измерить артериальное давление», - констатировал врач.

Также, добавил он, ошибочные данные при измерении АД могут быть получены, если человек неправильно фиксировал манжету или же она была не по размеру руки. В целом, заметил Кондрахин, при использовании того или иного тонометра нужно всегда внимательно читать его инструкцию (паспорт) и учитывать приведенные в ней рекомендации.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ошибкой является неоднократное измерение давления на одной руке.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Андрей Кондрахин
Андрей Кондрахин
Здоровье
врач-терапевт, кардиолог
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Теги : измерение давления, ошибки, Андрей Кондрахин
Врач Кондрахин: многие люди измеряют артериальное давление неправильно
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