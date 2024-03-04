Врач Мясников: то, что диабет возникает только у сладкоежек – миф

«Это самый распространенный миф, что сахарный диабет только у сладкоежек», - констатировал Александр Мясников.

«Сахарный диабет грозит в первую очередь людям, употребляющим много быстрых углеводов», - постулировал врач.

Врач Мясников обратил внимание на проблему переедания, присутствующую в жизни многих россиян. Он заметил, что часто люди, злоупотребляющие количеством еды, не думают о сахарном диабете, связывая его развитие с употреблением сладкого. То, что диабет возникает только у сладкоежек – миф, подчеркнул известный медик.Врач заявил, что уровень сахара в крови повышают очень многие продукты и напитки – не только сласти. По его словам, возникновению диабета способствует переедание в целом, привычка регулярно употреблять большие объемы пищи. Что касается сахара, он является лишь одним из тех продуктов, которым свойственно вызывать резкие колебания уровня сахара в крови и активизировать процессы жироотложения в организме. Речь идет о продуктах, богатых «быстрыми калориями» – белом хлебе и выпечке, макаронах и других изделиях из белой рафинированной муки, белом рисе.Мясников уточнил, что частое потребление названных продуктов может вести к стабильно высокому содержанию глюкозы в крови и патологическим образом менять чувствительность к инсулину, провоцировать развитие инсулинорезистентности. Именно эти изменения в организме содействуют появлению диабета, ожирения, а также рака, резюмировал специалист.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что избыток сахара в рационе может влиять на появление гормональных нарушений

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