«Употребление сахара не при чем»: врач Мясников указал на заблуждения о диабете

«сахарный диабет второго типа развивается не только у тех, кто имеет лишний вес, но и у худых людей».

Многие люди считают, что сахарный диабет возникает, когда люди едят много сладкого. Однако доктор Мясников подчеркивает: не сахар вызывает появление диабета. Данное заболевание является результатом эндокринных нарушений, ведущих к тому, что организм перестает адекватно воспринимать и перерабатывать поступающую глюкозу. У заболевающих диабетом поджелудочная железа перестает вырабатывать достаточное количество гормона инсулина, регулирующего поступление сахара в кровь. Либо инсулин выделяется в чрезмерном количестве, и клетки вырабатывают резистентность, не реагируют на него. В любом случае в крови человека повышается уровень сахара.Почему возникают нарушения, способствующие подобным изменениям? Причины могут быть разные. Например, поджелудочная может пострадать в результате воспаления, возникающего в организме при каком-нибудь инфекционном заболевании. Также на работу железы пагубно влияют вредные привычки – малоподвижность, злоупотребление алкоголем, постоянное переедание, особенно жирной и углеводной пищей: хлебом, рисом, макаронами, всем жареным.Еще одно заблуждение, заметил врач Мясников, – это думать, что диабет невозможен, если нет лишнего веса. Медик пояснил, что избыточная жировая ткань, прежде всего, накапливаемая в области живота, выделяет вещества, способствующие воспалению, которое может играть роль пускового механизма при развитии диабета. Часто поэтому имеющийся у человека диабет наблюдается вместе с лишним весом. Тем не менее, заявил Мясников,Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что тяга к сладкому может сигнализировать о раннем начале деменции