«Употребление сахара не при чем»: врач Мясников указал на заблуждения о диабете
Говоря о заблуждениях, порождаемых незнанием природы диабета, врач Александр Мясников посоветовал не считать причиной этого заболевания поедание сахара.
Многие люди считают, что сахарный диабет возникает, когда люди едят много сладкого. Однако доктор Мясников подчеркивает: не сахар вызывает появление диабета. Данное заболевание является результатом эндокринных нарушений, ведущих к тому, что организм перестает адекватно воспринимать и перерабатывать поступающую глюкозу. У заболевающих диабетом поджелудочная железа перестает вырабатывать достаточное количество гормона инсулина, регулирующего поступление сахара в кровь. Либо инсулин выделяется в чрезмерном количестве, и клетки вырабатывают резистентность, не реагируют на него. В любом случае в крови человека повышается уровень сахара.
Почему возникают нарушения, способствующие подобным изменениям? Причины могут быть разные. Например, поджелудочная может пострадать в результате воспаления, возникающего в организме при каком-нибудь инфекционном заболевании. Также на работу железы пагубно влияют вредные привычки – малоподвижность, злоупотребление алкоголем, постоянное переедание, особенно жирной и углеводной пищей: хлебом, рисом, макаронами, всем жареным.
Еще одно заблуждение, заметил врач Мясников, – это думать, что диабет невозможен, если нет лишнего веса. Медик пояснил, что избыточная жировая ткань, прежде всего, накапливаемая в области живота, выделяет вещества, способствующие воспалению, которое может играть роль пускового механизма при развитии диабета. Часто поэтому имеющийся у человека диабет наблюдается вместе с лишним весом. Тем не менее, заявил Мясников,
«сахарный диабет второго типа развивается не только у тех, кто имеет лишний вес, но и у худых людей».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что тяга к сладкому может сигнализировать о раннем начале деменции.
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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