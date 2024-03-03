Онкоуролог Гадзиян: избыток сахара и соли провоцирует гормональные нарушения

«О соли можно говорить много, но я ограничусь сердечно-сосудистыми заболеваниями, конкрементами в почках и снижением либидо», - предупредил медик в Telegram.

«Сахар запускает выработку инсулина, из-за которого падает уровень тестостерона», - заявил Марк Гадзиян.

«Всего один съеденный гамбургер с аппетитной котлетой может понизить уровень тестостерона на 25%», - отметил эксперт.

Врач-хирург, онкоуролог Гадзиян посоветовал взрослым россиянам контролировать количество соли и сахара в своем повседневном рационе. Обычно опасность злоупотребления этими пищевыми компонентами связывают с высоким риском диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Однако избыток сахара и соли в меню также провоцирует гормональные нарушения, констатировал специалист.В частности, онкоуролог Гадзиян обратил внимание на то, что избыточное употребление соли негативно сказывается на либидо.Что касается сахара, пристрастие к нему способно вызывать дисбаланс гормона тестостерона.Врач добавил, что провокатором гормональных нарушений также могут быть блюда фастфуд-кухни – в первую очередь те, что готовятся путем погружения в перегретое, кипящее масло. Такая еда оказывается сверхнасыщенным источником траснжиров и может серьезно вредить мужскому организму, стимулируя процессы жироотложения и ослабление выработки тестостерона.Ссылаясь на исследование ученых из Австралии, онкоуролог Гадзиян уточнил, что пристрастие мужчин к жареной в масле еде может поспособствовать тому, что в их организме повысится концентрация женских гормонов и понизится концентрация мужских. Риск подобного гормонального «перекоса» становится особенно существенным, если употребляются продукты, проходящие обжарку в низкокачественных маслах.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ежедневное питание не обязательно должно быть трехразовым

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