Врач Гинсбург рассказал о болезнях из-за употребления белого хлеба, нутрициолог Строков назвал 4 вида хлеба, от которых нужно отказаться

"Она приводит к развитию метаболического синдрома. Это болезни современного образа жизни: гипертония, атеросклероз, сахарный диабет, опухоли ряда локализаций, подагра", — перечислил диетолог в беседе с радио Sputnik.

"Белый хлеб производится из обработанной муки, из которой удалена оболочка и зерновой слой. В результате он теряет множество питательных веществ, включая витамины, минералы и клетчатку. Белый хлеб может вызывать более быстрый повышенный уровень сахара в крови".

Хлеб с добавлением сахара и жира

Хлеб с консервантами и добавками

Глутеновый хлеб

Хлеб с высоким содержанием соли

"Самый полезный хлеб - это тот, который содержит цельные зерна и обеспечивает хороший источник питательных веществ", - говорит Строков.

Во время приготовления белого хлеба мука лишается важных питательных веществ, в результате чего гликемический индекс продукта повышается — и он становится вредным для здоровья. Об этом россиян предупредил доктор медицинских наук,Белый хлеб готовят из просеянной пшеничной муки, из которой в ходе обработки убраны почти все пищевые волокна. Для сравнения, в непросеянной пищевых волокон в три раза больше. Поэтому содержащийся в ней крахмал быстро расщепляется на глюкозу, которая сразу всасывается, в результате чего повышается уровень сахара в крови и возникает неприятная метаболическая реакция, продолжил медик.рассказал о других вредных видах хлеба.Хлеб, к которому добавлен излишек сахара, меда, сиропа или масла, может содержать больше калорий и простых углеводов, что не всегда является полезным.Некоторые коммерческие виды хлеба содержат консерванты, красители и другие добавки, которые могут вызывать аллергии или быть проблематичными для здоровья.Для людей с целиакией или чувствительностью к глютену, хлеб, содержащий пшеничный глютен, может быть вредным. В таких случаях рекомендуется выбирать альтернативы без глютена.Избыточное употребление соли может быть связано с риском развития высокого давления и других заболеваний. Некоторые виды хлеба могут содержать излишнее количество соли.Этот хлеб производится из муки, содержащей весь зерновой слой, включая отруби, зародыш и эндосперм. Цельнозерновой хлеб богат клетчаткой, витаминами группы B, минералами и антиоксидантами.Хлеб, приготовленный из ржаной муки, часто считается полезным. Он может содержать больше клетчатки, микроэлементов и имеет низкий гликемический индекс.Ранее МедикФорум писал о вреде избытка сахара и соли.

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