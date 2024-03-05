Врач Мясников: железодефицитная анемия может быть признаком онкологического процесса

«Яблоки, гречка, брокколи содержат железо – но в той форме, которая не всасывается. Всасывается железо только из мяса и рыбы, из животных – и точка», - заявил доктор Мясников.

«У мужчины железодефицитная анемия указывает на то, что он теряет кровь. Он может терять ее из язвы желудка, кишечника, полипа, раковой опухоли», - уточнил специалист.

«Если у женщины упорная анемия, если у нее не такие обильные менструации, не такая большая миома, то нужно сделайте колоноскопию», - поделился рекомендацией эксперт.

Бледность;

Усталость, быстрая утомляемость, недостаток энергии;

Одышка;

Сердцебиение;

Шум в ушах;

Боль в языке;

Выпадение волос;

Тяга к употреблению непищевых веществ (например, мела, глины, известки);

Трудности при глотании;

Синдром беспокойных ног.

Известный российский медик Александр Мясников обратил внимание на такое состояние как железодефицитная анемия, при которой организм испытывает нехватку железа и железосодержащего белка гемоглобина. Врач напомнил, что основным источником железа является пища животного происхождения – получать его в нужном количестве из растительных продуктов практически невозможно, даже если они считаются его богатым источником.Врач посоветовал помнить, что железодефицитная анемия может быть признаком онкологического процесса. В частности, анемия у мужчин говорит о высоком риске злокачественного заболевания, и при ее выявлении представителям сильного пола нужно обязательно обследоваться.Женщины в случае анемии склонны страдать от синдрома хронической усталости, выгорания. Но и у них это состояние может быть сигналом о происходящих злокачественных изменениях и появлении новообразований – например, в кишечнике.Внешние признаки железодефицитной анемии:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что на наличие опухолей может указывать повышенное газообразование и вздутие живота

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