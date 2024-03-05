Врач Мясников: железодефицитная анемия может быть признаком онкологического процесса
Врач Мясников предупредил: мужчинам при обнаружении железодефицитной анемии нужно незамедлительно провериться на наличие онкологического заболевания.
Известный российский медик Александр Мясников обратил внимание на такое состояние как железодефицитная анемия, при которой организм испытывает нехватку железа и железосодержащего белка гемоглобина. Врач напомнил, что основным источником железа является пища животного происхождения – получать его в нужном количестве из растительных продуктов практически невозможно, даже если они считаются его богатым источником.
«Яблоки, гречка, брокколи содержат железо – но в той форме, которая не всасывается. Всасывается железо только из мяса и рыбы, из животных – и точка», - заявил доктор Мясников.
Врач посоветовал помнить, что железодефицитная анемия может быть признаком онкологического процесса. В частности, анемия у мужчин говорит о высоком риске злокачественного заболевания, и при ее выявлении представителям сильного пола нужно обязательно обследоваться.
«У мужчины железодефицитная анемия указывает на то, что он теряет кровь. Он может терять ее из язвы желудка, кишечника, полипа, раковой опухоли», - уточнил специалист.
Женщины в случае анемии склонны страдать от синдрома хронической усталости, выгорания. Но и у них это состояние может быть сигналом о происходящих злокачественных изменениях и появлении новообразований – например, в кишечнике.
«Если у женщины упорная анемия, если у нее не такие обильные менструации, не такая большая миома, то нужно сделайте колоноскопию», - поделился рекомендацией эксперт.
Внешние признаки железодефицитной анемии:
- Бледность;
- Усталость, быстрая утомляемость, недостаток энергии;
- Одышка;
- Сердцебиение;
- Шум в ушах;
- Боль в языке;
- Выпадение волос;
- Тяга к употреблению непищевых веществ (например, мела, глины, известки);
- Трудности при глотании;
- Синдром беспокойных ног.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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