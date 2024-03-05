Онколог Беджанян: причиной патологического газообразования могут быть опухоли

«Но тут определить причину несложно, так как есть четкая связь: поел определенный продукт, и стало плохо», - пояснил медик.

«В списке патологических причин газообразования следующие проблемы: воспалительные процессы в кишечнике, появление опухолей и иных образований, инфекции желудочно-кишечного тракта», - предупредил специалист.

Онколог Беджанян проинформировал в интервью aif.ru , что в некоторых случаях процессы газообразования и вздутия живота могут быть патологическими – их обуславливают нарушения в работе организма, включая серьезные и опасные. Одним из таких нарушений является пищевая непереносимость, при которой организм болезненно реагирует на тот или иной ингредиент еды (например, на глютен или на молочный сахар лактозу).Аркадий Беджанян добавил, что патологическое газообразование, вызывающее очень неприятный эффект распирания в животе, может быть также проявлением синдрома раздраженного кишечника, при котором возникают проблемы с пищеварением.Онколог подчеркнул, что самостоятельно определить причину такого дискомфорта нельзя, за ним могут скрываться разнообразные проблемы, обнаружить которые позволяют лишь некоторые виды обследований. Вот почему при появлении нетипичного для человека, слишком сильного или длительного вздутия и газообразования нужно обращаться к врачу. Беджанян отметил, что причиной патологического газообразования могут быть тяжелые заболевания, опухоли.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами проявляются аутоиммунные заболевания.

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