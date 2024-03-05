Врач Неронов: лапшу быстрого приготовления можно есть не чаще раза в месяц, нутрициолог Строков рассказал о вреде продукта
Лапша быстрого приготовления — продукт калорийный, доступный по цене, неприхотливый в хранении, для приготовления которого требуется лишь кружка кипятка. Но во всех этих очевидных плюсах есть и перчинка в прямом смысле этого слова — это пакетик с приправами, имитирующими тот или иной вкус.
Как рассказал Life.ru врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Владимир Неронов, именно этот ингредиент в моменте способен привести к обострению хронических заболеваний, таких как гастрит, панкреатит, холецистит.
"Если вы не страдаете хроническим расстройством пищеварения, то как разовый, ситуационный приём пищи лапша быстрого приготовления вполне годится. Однако лучше использовать лишь частично "штатный" набор приправ. И следует понимать, что употребление её на регулярной основе — это, безусловно, неправильное решение. И уж тем более категорически не рекомендуется есть её на завтрак, обед и ужин", - говорит Неронов.
Снизить вред от лапши быстрого приготовления легко. Достаточно заменить специи из пакетиков на привычные нам соль и перец. Да, вкус будет не такой насыщенный, но блюдо утратит большую часть вреда. Добавьте к приёму пищи овощей, это сделает блюдо с лапшой быстрого приготовления более полезным и замедлит всасывание в кишечнике", - советует врач.
Состав лапши быстрого приготовления
Мука: основной ингредиент для приготовления теста. Мука может быть пшеничной или рисовой, в зависимости от типа лапши.
Вода: для приготовления теста и создания консистенции лапши.
Соль: для придания вкуса.
Калийных солей и карбонат натрия: ингредиенты, используемые в процессе обезвоживания и предварительного приготовления лапши.
Пищевые добавки: могут включать стабилизаторы, антиоксиданты и другие добавки для улучшения хранения и текстуры лапши.
Куркума или щавель: добавляются иногда для придания лапше цвета.
"Поскольку лапша быстрого приготовления легко и быстро готовится, это может способствовать потреблению процессированных продуктов, заменяя более полноценные и здоровые опции питания", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Однако, есть несколько факторов, которые могут сделать её менее предпочтительным продуктом:
- Низкое питательное содержание: лапша быстрого приготовления часто бывает бедной на питательные вещества по сравнению с другими видами лапши. Она может содержать меньше важных витаминов, минералов и клетчатки.
- Высокий уровень процессинга: процесс производства моментальной лапши может включать в себя высокую степень обработки, что может снижать её пищевую ценность и влиять на качество ингредиентов.
- Повышенное содержание соли и жира: некоторые виды лапши быстрого приготовления могут содержать избыточное количество соли и насыщенных жиров, что может быть нежелательным для здоровья сердца и сосудов.
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