Врач Неронов: лапшу быстрого приготовления можно есть не чаще раза в месяц, нутрициолог Строков рассказал о вреде продукта

"Если вы не страдаете хроническим расстройством пищеварения, то как разовый, ситуационный приём пищи лапша быстрого приготовления вполне годится. Однако лучше использовать лишь частично "штатный" набор приправ. И следует понимать, что употребление её на регулярной основе — это, безусловно, неправильное решение. И уж тем более категорически не рекомендуется есть её на завтрак, обед и ужин", - говорит Неронов.

"Поскольку лапша быстрого приготовления легко и быстро готовится, это может способствовать потреблению процессированных продуктов, заменяя более полноценные и здоровые опции питания", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Низкое питательное содержание: лапша быстрого приготовления часто бывает бедной на питательные вещества по сравнению с другими видами лапши. Она может содержать меньше важных витаминов, минералов и клетчатки.

лапша быстрого приготовления часто бывает бедной на питательные вещества по сравнению с другими видами лапши. Она может содержать меньше важных витаминов, минералов и клетчатки. Высокий уровень процессинга: процесс производства моментальной лапши может включать в себя высокую степень обработки, что может снижать её пищевую ценность и влиять на качество ингредиентов.

процесс производства моментальной лапши может включать в себя высокую степень обработки, что может снижать её пищевую ценность и влиять на качество ингредиентов. Повышенное содержание соли и жира: некоторые виды лапши быстрого приготовления могут содержать избыточное количество соли и насыщенных жиров, что может быть нежелательным для здоровья сердца и сосудов.

Как рассказалименно этот ингредиент в моменте способен привести к обострению хронических заболеваний, таких как гастрит, панкреатит, холецистит.Снизить вред от лапши быстрого приготовления легко. Достаточно заменить специи из пакетиков на привычные нам соль и перец. Да, вкус будет не такой насыщенный, но блюдо утратит большую часть вреда. Добавьте к приёму пищи овощей, это сделает блюдо с лапшой быстрого приготовления более полезным и замедлит всасывание в кишечнике", - советует врач.основной ингредиент для приготовления теста. Мука может быть пшеничной или рисовой, в зависимости от типа лапши.для приготовления теста и создания консистенции лапши.для придания вкуса.ингредиенты, используемые в процессе обезвоживания и предварительного приготовления лапши.могут включать стабилизаторы, антиоксиданты и другие добавки для улучшения хранения и текстуры лапши.добавляются иногда для придания лапше цвета.Важно помнить, что критически важно поддерживать разнообразное и сбалансированное питание, включая различные виды продуктов, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами. Когда употребляется с умом и в сочетании с другими полезными продуктами, лапша быстрого приготовления может быть частью разнообразного рациона.Ранее МедикФорум писал о том, как похудеть с помощью цикория.

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