Нутрициолог Тиханычева рассказала о пользе и вреде сухофруктов, врач Белаева посоветовала есть чернослив
Сухофрукты богаты полезными веществами, поэтому оказывают благоприятное воздействие на организм, о чем в беседе с Pravda.Ru рассказала нутрициолог, специалист по немедикаментозному лечению и аюрведе Жанна Тиханычева.
По ее словам, сухофрукты из-за насыщенности пищевыми волокнами помогают кишечнику правильно работать, выводят токсины и улучшают пищеварение. Витамины В, С и минералы поддерживают иммунную систему, а антиоксиданты защищают клетки от действия свободных радикалов и предотвращают развитие заболеваний, включая рак. Природный сахар в составе сухофруктов быстро усваивается и обеспечивает прилив сил.
Эксперт отметила, что в некоторых случаях нужно быть аккуратнее при употреблении сухофруктов. Так, следует съедать их в том количестве, в каком вы бы съели их в свежем виде. Помимо этого, сухофрукты часто обрабатывают минеральными маслами или диоксидом серы, чтобы они выглядели более привлекательно.
«Стоит запомнить, что чем менее привлекательны сухофрукты внешне, тем они более натуральные. Перед употреблением всегда замачивайте или промывайте их. Выбирайте качественные сухофрукты без добавления сахара и консервантов, при покупке обращайте внимание на состав, натуральность, внешний вид и герметичность упаковки», — добавила Тиханычева.
Сухофрукты являются ценным и полезным дополнением к рациону, так как они сохраняют большую часть питательных веществ свежих фруктов, считает врач-нутрициолог Белаева Лана специально для МедикФорум.
Некоторые из самых полезных сухофруктов включают:
- Изюм: богат источником антиоксидантов, витаминов и минералов, включая железо. Изюм также содержит природные сахара, что делает его хорошим источником быстрой энергии.
- Чернослив: содержит клетчатку, которая способствует нормальной работе пищеварительной системы, а также витамины A и K.
- Изюм красный: обладает антиоксидантными свойствами, включая полифенолы, которые могут помогать защитить клетки от повреждений.
- Курага: богата калием, витаминами A и K, а также антиоксидантами. Курага также содержит бор, который может поддерживать здоровье костей.
- Черника: это сушеные ягоды черники, содержащие антоцианы, которые могут быть полезны для здоровья сердца и снижения воспаления.
- Финики: отличаются высоким содержанием природных сахаров, клетчатки и минералов, таких как калий и магний.
- Инжир: богат клетчаткой, витаминами A, K и B-комплекса, а также минералами, такими как кальций и магний.
"Я бы выделила из всех сухофруктов чернослив. Одним из наиболее ценных компонентов чернослива является клетчатка. Она способствует нормальной работе пищеварительной системы, помогает предотвратить запоры и поддерживает общее здоровье кишечника. Высокое содержание клетчатки помогает улучшить перистальтику кишечника и предотвратить проблемы с пищеварением, такие как запоры. Витамин К и минералы, такие как кальций и фосфор, могут способствовать укреплению костей и поддержанию их здоровья", - объясняет Белаева.
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