«Лисички не стоит употреблять детям дошкольного возраста, людям с пищевой непереносимостью некоторых компонентов, с заболеваниями ЖКТ, а также тем, кто недавно перенес серьезные операции», - рассказала Жанна Тиханычева «Москве 24».

«Не стоит есть их в сыром виде – так в организм могут попасть паразиты», - посоветовала специалист.

Нутрициолог Тиханычева заявила в интервью, что хотя грибы лисички богаты многими важными для организма веществами (витамин А, витамин Д, витамины группы Б), они являются тяжелым для пищеварения продуктом, и некоторым людям от них лучше отказаться.Специалист отметила, что некоторые люди после их поедания могут ощутить неприятные симптомы в виде болезненности, вздутия, дискомфорта. «Классическое» сочетание лисичек с картошкой нутрициолог Тиханычева раскритиковала, заявив, что с ним может справиться не каждая пищеварительная система.Нутрициолог Тиханычева рассказала, какие лисички могут вызвать отравление. По словам эксперта, подобным свойством отличаются грибы, собранные в неподходящих местах – например, рядом с производственными предприятиями или оживленными автомагистралями. Такие лисички могут «наградить» организм ядовитыми веществами, которые они впитывают из почвы и почвенных вод.Ранее портал MedikForum.ru писал о способности петрушки понижать высокое давление.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.