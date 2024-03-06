Кардиолог Кореневич: весной полезные жиры должны присутствовать в рационе ежедневно

«Жиры должны присутствовать в рационе ежедневно. К наиболее полезным помимо жирной морской рыбы относятся льняное и оливковое масла», - поделилась Кореневич.

«Мясное (в разумном количестве) также является источником цинка. Это важно в том числе для сосудов», - дополнили специалисты.

Врачи констатируют, что весна является тем временем года, когда организм может испытывать гиповитаминоз, об этом сообщила «Российская газета». По словам специалистов, в этот период рацион человека должен обеспечивать ему оптимальное поступление витаминов и минералов.Один из экспертов, кардиолог Анна Кореневич обратила внимание на важность достаточного получения ценных жирных кислот. Она отметила, что полезные жиры должны присутствовать в рационе ежедневно.В свою очередь, портал здоровое-питание.рф проинформировал о том, что весной организм следует поддерживать мясом, продуктами животного происхождения. Рекомендуется употреблять такие продукты минимум три раза в неделю – они обеспечивают человеческое тело нужным для его функционирования жиром, белком, витаминами группы В, железом и другими микроэлементами.Также они считают полезным весной употреблять богатые витаминами и микроэлементами яйца, помимо того – морсы и компоты из замороженных плодов, зеленый чай. Эксперты подчеркнули, что в такой сложный для организма сезон не следует придерживаться каких-либо диет. Людям, принимающим добавки, специалисты посоветовали консультироваться с врачами, чтобы такой прием не был сопряжен с риском для здоровья.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие витамины помогают восстановить хорошее состояние волос.

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