Кардиолог Кореневич: весной полезные жиры должны присутствовать в рационе ежедневно
Кардиолог Анна Кореневич назвала льняное масло в числе полезных для организма источников жира, который следует употреблять ежедневно.
Врачи констатируют, что весна является тем временем года, когда организм может испытывать гиповитаминоз, об этом сообщила «Российская газета». По словам специалистов, в этот период рацион человека должен обеспечивать ему оптимальное поступление витаминов и минералов.
Один из экспертов, кардиолог Анна Кореневич обратила внимание на важность достаточного получения ценных жирных кислот. Она отметила, что полезные жиры должны присутствовать в рационе ежедневно.
«Жиры должны присутствовать в рационе ежедневно. К наиболее полезным помимо жирной морской рыбы относятся льняное и оливковое масла», - поделилась Кореневич.
В свою очередь, портал здоровое-питание.рф проинформировал о том, что весной организм следует поддерживать мясом, продуктами животного происхождения. Рекомендуется употреблять такие продукты минимум три раза в неделю – они обеспечивают человеческое тело нужным для его функционирования жиром, белком, витаминами группы В, железом и другими микроэлементами.
«Мясное (в разумном количестве) также является источником цинка. Это важно в том числе для сосудов», - дополнили специалисты.
Также они считают полезным весной употреблять богатые витаминами и микроэлементами яйца, помимо того – морсы и компоты из замороженных плодов, зеленый чай. Эксперты подчеркнули, что в такой сложный для организма сезон не следует придерживаться каких-либо диет. Людям, принимающим добавки, специалисты посоветовали консультироваться с врачами, чтобы такой прием не был сопряжен с риском для здоровья.
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Анна Кореневич
Здоровье
кардиолог, кандидат медицинских наук, психолог, психосоматолог
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