Трихолог Аверкина назвала цинк и витамины В среди восстанавливающих волосы добавок

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волосы

Трихолог Анна Аверкина: при функциональных нарушениях добавки с витаминами и микроэлементами помогают восстановить рост и объем волос.

Трихолог Аверкина отметила, что с наступлением весны многие люди могут заметить у себя усиленное выпадение волос, обусловленное нехваткой витаминов и минералов, сложившейся за длительный период холодов. В этом случае, сказала она, справиться с проблемой помогает их восполнение. При этом Аверкина перечислила конкретные вещества,  от дефицита которых страдает шевелюра, и прием которых способствует улучшению состояния волос, их росту.

В частности, трихолог назвала цинк и витамины группы В среди восстанавливающих волосы веществ.

«Витамины группы B, такие как Biotin (B7), Niacin (B3), и Pantothenic Acid (B5), играют важную роль в поддержании здоровья волос и препятствуют их выпадению. Они помогают улучшить кровообращение в коже головы, способствуют укреплению и росту», - поделилась специалист с Life.ru.

Что касается цинка, в организме он используется для  образования белков кератина и коллагена, составляющих основу волос. Кроме того, его достаток обеспечивает хорошее здоровье кожи головы и волосяных фолликул. Эти факторы оказывают значительное влияние на состояние волос, их подверженности ломкости и выпадению.

Какие еще витамины и микроэлементы относятся к восстанавливающим волосы веществам:
  • Железо;
  • Омега-3 жирные кислоты;
  • Витамин А;
  • Витамин D3.
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Анна Аверкина
Анна Аверкина
Здоровье
трихолог
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Теги : выпадение волос, витамины для волос, Анна Аверкина