Трихолог Аверкина назвала цинк и витамины В среди восстанавливающих волосы добавок

«Витамины группы B, такие как Biotin (B7), Niacin (B3), и Pantothenic Acid (B5), играют важную роль в поддержании здоровья волос и препятствуют их выпадению. Они помогают улучшить кровообращение в коже головы, способствуют укреплению и росту», - поделилась специалист с Life.ru

Железо;

Омега-3 жирные кислоты;

Витамин А;

Витамин D3.

Трихолог Аверкина отметила, что с наступлением весны многие люди могут заметить у себя усиленное выпадение волос, обусловленное нехваткой витаминов и минералов, сложившейся за длительный период холодов. В этом случае, сказала она, справиться с проблемой помогает их восполнение. При этом Аверкина перечислила конкретные вещества, от дефицита которых страдает шевелюра, и прием которых способствует улучшению состояния волос, их росту.В частности, трихолог назвала цинк и витамины группы В среди восстанавливающих волосы веществ.Что касается цинка, в организме он используется для образования белков кератина и коллагена, составляющих основу волос. Кроме того, его достаток обеспечивает хорошее здоровье кожи головы и волосяных фолликул. Эти факторы оказывают значительное влияние на состояние волос, их подверженности ломкости и выпадению.Какие еще витамины и микроэлементы относятся к восстанавливающим волосы веществам:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что постоянно сонное состояние вечером может быт признаком опасных проблем со здоровьем

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