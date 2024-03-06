Врач Фесенко: изжога связана с высоким риском рака пищевода, онколог Воробьев рассказал о других симптомах злокачественной опухоли





"Рак пищевода — это злокачественное новообразование, которое развивается в тканях пищевода, трубчатого органа, соединяющего гортань с желудком", - говорит Воробьев.

"Дисфагия может усиливаться по мере развития опухоли".

"Возможны эпизоды рвоты, особенно после еды".

"Важно отметить, что симптомы рака пищевода могут быть неспецифичными и сходными с другими заболеваниями, поэтому для точного диагноза и определения лечения необходимо обратиться к врачу. Чем раньше вы обратитесь за медицинской помощью при подозрении на рак пищевода, тем больше шансов на успешное лечение", - советует Воробьев.

Изжога — это не безопасный симптом, объяснила Фесенко. Она может быть признаком гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), которая без лечения может привести к раку пищевода. Поэтому возникновение изжоги требует обращения к врачу.Для лечения ГЭРБ используют медикаменты, а иногда — операцию. Быстро и безопасно действуют лекарства с кальцием или магнием. Но некоторые средства содержат алюминий. Частый прием таких лекарств может навредить желудку и привести к запорам, отекам, аллергическим реакциям и другим побочным эффектам. Также врач рекомендовала не использовать соду при изжоге.Лечение изжоги содой может повысить риск рака пищевода. Это средство вызывает воспаление слизистой оболочки пищевода, а также заставляет желудок вырабатывать больше кислоты. Изжога при этом появляется чаще, а приступы становятся сильнее.на какие признаки рак пищевода нужно обратить вниманиеСимптомы рака пищевода могут различаться в зависимости от стадии заболевания, но некоторые из них могут включать в себя:это ощущение затрудненного проглатывания, особенно сухих или твердых продуктов.пациенты могут испытывать ознобы или боли в области груди или за грудиной во время или после приема пищи.пациенты с раком пищевода часто теряют вес из-за ухудшения аппетита или затрудненного пищевода.опухоль может вызвать давление или боль в верхней части живота, за грудиной.рак пищевода, распространяясь, может оказывать давление на близлежащие структуры, включая трахею и гортань, что приводит к кашлю или изменениям в голосе.это может быть связано с раздражением или повреждением пищевода опухолью.это могут быть боли в других частях тела, усталость, анемия и другие общие признаки злокачественных заболеваний.Ранее МедикФорум писал о полезных продуктах при менопаузе.

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