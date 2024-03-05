Гинеколог Бахтияров: женщинам в период менопаузы нужны продукты с фитоэстрогенами

«Для женщин, которые заметили ухудшение состояния кожи в период менопаузы, нужны продукты, содержащие фитоэстрогены – природные вещества, сходные по структуре с гормонами эстрогенами и усиливающие действие эстрогена в организме», - поделился Бахтияров с порталом «Доктор Питер».

«Пусть в рационе будут жирная рыба и постное мясо, костные бульоны, йогурт, твердый сыр», - перечислил он.

Гинеколог Бахтияров отметил, что многие женщины при наступлении менопаузы замечают негативные изменения с кожей, которая становится более сухой и дряблой, склонной к провисанию. Медик заявил, что замедлить подобное преображение кожи из-за происходящей гормональной перестройки женского организма и улучшить ее состояние помогает правильно выстроенный рацион. В частности, женщинам в период менопаузы нужны продукты с фитоэстрогенами, констатировал гинеколог.Врач уточнил, что получение фитоэстрогенов препятствует увеличению холестерина в женском организме, благоприятно влияет на артерии и состояние костей, а также улучшает защиту женщины от рака груди.Какие продукты богаты фитоэстрогенами: соя и тофу, персики, чеснок, разнообразная капуста, сухофрукты, ягоды.Кроме того, для сохранения хорошего состояния кожи, женщинам, вступившим в менопаузу, врач посоветовал употреблять достаточно белка, продуктов с кальцием.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что избыток сахара и соли в рационе провоцирует гормональные нарушения

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