Гинеколог Бахтияров: женщинам в период менопаузы нужны продукты с фитоэстрогенами

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менопауза

Врач-гинеколог Камиль Бахтияров посоветовал женщинам в период менопаузы включать в рацион определенные продукты.

Гинеколог Бахтияров отметил, что многие женщины при наступлении менопаузы замечают негативные изменения с кожей, которая становится более сухой и дряблой, склонной к провисанию. Медик заявил, что замедлить подобное преображение кожи из-за происходящей гормональной перестройки женского организма и улучшить ее состояние помогает правильно выстроенный рацион. В частности, женщинам в период менопаузы нужны продукты с фитоэстрогенами, констатировал гинеколог.

«Для женщин, которые заметили ухудшение состояния кожи в период менопаузы, нужны продукты, содержащие фитоэстрогены – природные вещества, сходные по структуре с гормонами эстрогенами и усиливающие действие эстрогена в организме», - поделился Бахтияров с порталом «Доктор Питер».

Врач уточнил, что получение фитоэстрогенов препятствует увеличению холестерина в женском организме, благоприятно влияет на артерии и состояние костей, а также улучшает защиту женщины от рака груди.

Какие продукты богаты фитоэстрогенами: соя и тофу, персики, чеснок, разнообразная капуста, сухофрукты, ягоды.

Кроме того, для сохранения хорошего состояния кожи, женщинам, вступившим в менопаузу, врач посоветовал употреблять достаточно белка, продуктов с кальцием.

«Пусть в рационе будут жирная рыба и постное мясо, костные бульоны, йогурт, твердый сыр», - перечислил он.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что избыток сахара и соли в рационе провоцирует гормональные нарушения.

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Камиль Бахтияров
Камиль Бахтияров
ЗОЖ
акушер-гинеколог
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Теги : менопауза, полезные продукты, Камиль Бахтияров
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