Врач Чиркова: рак может быть самой грозной болезнью, вызывающей отвращение к мясу

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мясо

Врач-терапевт Ольга Чиркова: отвращение к мясу часто наблюдается при таком грозном заболевании как рак желудка.

Врач Чиркова уточнила в комментарии для NEWS.ru, что самой грозной болезнью, вызывающей отвращение к мясу, может быть рак.

«Самым грозным заболеванием, при котором возникает отвращение к мясу, является рак, в первую очередь – желудка. На поздних стадиях это может проявляться при любых локализациях опухоли», - констатировала медик.

Кроме того, добавила Чиркова, негативное восприятие мяса может объясняться проблемами с печенью. Когда печень ослабевает и перестает справляться с функцией фильтрации токсинов, организм включает ответную реакцию в виде нежелания употреблять мясо, чтобы не перегружать участвующий в его усвоении орган и не повышать их уровень еще больше. Например, отвращение к мясу может указывать на гепатит. Он вредит состоянию печени, что в целом ослабляет пищеварительный тракт, который утрачивает способность нормально переваривать тяжелую пищу. На этом фоне может возникать специфическое восприятие мяса.

Также провоцировать отвращение к мясу могут гормональные изменения, сильный стресс и клиническая депрессия, воспалительные процессы в организме.

«При беременности этот симптом говорит о токсикозе или непереносимости животного протеина плодом, например, при той же фенилкетонурии», - дополнила специалист.

Чиркова подчеркнула, что резкое неприятие мяса, возникающее у человека, который охотно ел его раньше, является настораживающим изменением, которое необходимо обсуждать с врачом.

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Ольга Чиркова
Ольга Чиркова
Здоровье
врач-терапевт
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Теги : мясо, признаки болезней, Ольга Чиркова
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