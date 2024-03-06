Врач Чиркова: рак может быть самой грозной болезнью, вызывающей отвращение к мясу

«Самым грозным заболеванием, при котором возникает отвращение к мясу, является рак, в первую очередь – желудка. На поздних стадиях это может проявляться при любых локализациях опухоли», - констатировала медик.

«При беременности этот симптом говорит о токсикозе или непереносимости животного протеина плодом, например, при той же фенилкетонурии», - дополнила специалист.

Врач Чиркова уточнила в комментарии для NEWS.ru , что самой грозной болезнью, вызывающей отвращение к мясу, может быть рак.Кроме того, добавила Чиркова, негативное восприятие мяса может объясняться проблемами с печенью. Когда печень ослабевает и перестает справляться с функцией фильтрации токсинов, организм включает ответную реакцию в виде нежелания употреблять мясо, чтобы не перегружать участвующий в его усвоении орган и не повышать их уровень еще больше. Например, отвращение к мясу может указывать на гепатит. Он вредит состоянию печени, что в целом ослабляет пищеварительный тракт, который утрачивает способность нормально переваривать тяжелую пищу. На этом фоне может возникать специфическое восприятие мяса.Также провоцировать отвращение к мясу могут гормональные изменения, сильный стресс и клиническая депрессия, воспалительные процессы в организме.Чиркова подчеркнула, что резкое неприятие мяса, возникающее у человека, который охотно ел его раньше, является настораживающим изменением, которое необходимо обсуждать с врачом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может навредить здоровью самостоятельный прием витаминов.

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