Врач Соломатина: самостоятельный прием витаминов может навредить почкам и печени

«Самостоятельный прием витаминов, особенно в лечебной дозе, опасен. Витамины могут привести к неврологическим симптомам, образованию камней в почках или поражению печени», - уточнила медик в комментарии каналу « 360 ».

«Витамины, особенно в сочетании с другими веществами, могут приводить к абсолютно разным эффектам. Поэтому нельзя назначать себе их лечебные дозы, а чтобы минимизировать риски для здоровья перед приемом любых добавок лучше обратиться к врачу», - постулировала эксперт.

Врач Соломатина предупредила россиян о рисках для здоровья, связанных с самодеятельным приемом витаминов. К такому приему, например, прибегают весной многие россияне, которым кажется, что таким образом они могут поддержать свой ослабевший за зиму организм.Соломатина обратила внимание на то, что самостоятельный прием витаминов может навредить почкам и печени.Специалист добавила, что в тех случаях, когда людьми активно употребляются различные витамины и добавки, на печень ложится повышенная нагрузка, обусловленная необходимостью нейтрализовать избыток получаемых организмом биоактивных компонентов. Если для печени это оказывается слишком трудной задачей, и она не справляется, возникает риск интоксикации, способной в том числе вызывать поражение нервной системы.Елена Соломатина предупредила, что даже кажущийся совершенно безобидным витамин С при неправильном (избыточном) приеме может серьезно навредить организму, активизировав процессы повышенного камнеобразования в почках.Также опасно неправильно принимать витамин К – он способен повысить свертываемость крови.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кому следует воздерживаться от употребления сливочного масла.

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