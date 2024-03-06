Онколог Пикулин рассказал, какая головная боль бывает ранним симптомом опухоли мозга

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головная боль

Онколог Сергей Пикулин: одним из ранних внешних проявлений опухоли в мозге является интенсивная головная боль.

Онколог Пикулин сообщил в комментарии для NEWS.ru, какая головная боль бывает симптомом новообразования мозга. Он заявил, что такую боль человек может ощущать, проснувшись после ночного сна.

«Самым ранним признаком опухоли мозга является головная боль: сильная, длительная, чаще утренняя, возникающая сразу после пробуждения или даже перед ним», - уточнил специалист.

Пикулин добавил, что при возникновении подобной опухоли неприятные ощущения в голове становятся более интенсивными, когда человек меняет позу, наклоняется, испытывает физические нагрузки. В такие моменты может возникать чувство пульсации (в голове) и вместе с этим дискомфортом возникает общая слабость или тошнота. Также наряду с головной болью появляются проблемы со зрением: двоение, мелькающие «мушки», светобоязнь.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким признакам можно узнать возникающую у человека аритмию.

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Сергей Пикулин
Сергей Пикулин
Здоровье
врач-онколог, химиотерапевт
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Теги : опухоль мозга, признаки болезней, Сергей Пикулин