Онколог Пикулин рассказал, какая головная боль бывает ранним симптомом опухоли мозга

«Самым ранним признаком опухоли мозга является головная боль: сильная, длительная, чаще утренняя, возникающая сразу после пробуждения или даже перед ним», - уточнил специалист.

Онколог Пикулин сообщил в комментарии для NEWS.ru , какая головная боль бывает симптомом новообразования мозга. Он заявил, что такую боль человек может ощущать, проснувшись после ночного сна.Пикулин добавил, что при возникновении подобной опухоли неприятные ощущения в голове становятся более интенсивными, когда человек меняет позу, наклоняется, испытывает физические нагрузки. В такие моменты может возникать чувство пульсации (в голове) и вместе с этим дискомфортом возникает общая слабость или тошнота. Также наряду с головной болью появляются проблемы со зрением: двоение, мелькающие «мушки», светобоязнь.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким признакам можно узнать возникающую у человека аритмию.

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